La Federación de Fútbol de Corea del Sur anunció el nombramiento del español Robert Moreno, de 48 años, como nuevo director técnico de la selección nacional, convirtiéndose así en el primer entrenador español al frente de Corea del Sur, en una nueva experiencia del técnico catalán a nivel internacional.

El nombramiento de Moreno llega tras la salida de Hong Myung-bo de su cargo, después del decepcionante rendimiento de la selección surcoreana en el Mundial de 2016, que terminó con su eliminación en la fase de grupos, dando inicio después a la búsqueda de un nuevo entrenador que dirigiera al equipo durante la próxima etapa.

La Federación surcoreana tiene la intención de dar a Moreno la oportunidad de conocer a los jugadores y aplicar sus ideas durante una serie de partidos amistosos en otoño, para comenzar oficialmente su tarea en septiembre con los enfrentamientos ante Ecuador y Uruguay.

La selección coreana disputará dos partidos amistosos adicionales en octubre frente a Venezuela y Uzbekistán, además de la posibilidad de jugar otros partidos durante el mes de noviembre, siendo estos enfrentamientos un periodo de evaluación inicial para el entrenador español.

En caso de que los resultados y el rendimiento estén al nivel exigido durante esta etapa, la Federación surcoreana estudia prorrogar el contrato de Moreno y darle la oportunidad de dirigir a la selección en la Copa de Asia, prevista para principios de 2027 en Arabia Saudita.

El paso al fútbol asiático representa un nuevo desafío internacional para Moreno, quien ya dirigió a la selección española de manera interina en 2019, cuando sustituyó a Luis Enrique, que se alejó de su cargo por motivos personales.

Pero el nombre de Moreno arrastra una historia polémica que se remonta a 2019, cuando era el segundo hombre en el cuerpo técnico de Enrique con la selección de España.

Enrique se vio obligado a alejarse de la selección en junio de aquel año debido a la enfermedad de su hija Xana, que fallecería posteriormente en agosto a los nueve años, por lo que Moreno asumió el mando de forma interina y llevó al equipo a la clasificación para la Eurocopa 2020.

Moreno había asegurado en un principio que se apartaría si Enrique decidía regresar, pero la relación entre ambos vivió un punto de inflexión durante una reunión que mantuvieron en septiembre de 2019.

Según el relato de Enrique, Moreno le comunicó su deseo de dirigir a España durante la Eurocopa, para regresar después del torneo al puesto de asistente.

Enrique consideró esta postura una "deslealtad", afirmando que ya no quería contar con Moreno dentro de su cuerpo técnico, y describió su ambición en aquel momento como algo que sobrepasaba los límites aceptables para alguien que había sido su ayudante y amigo durante años.

Tras su salida de la selección española, Moreno vivió experiencias como entrenador en el Mónaco, el Granada y el Sochi ruso, antes de conseguir ahora una nueva oportunidad al frente de una selección nacional, pero esta vez del continente asiático.