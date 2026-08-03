Tras el claro mensaje de Max Eberl: Vincent Kompany exige respeto para un trío del Bayern de Múnich

«Tenemos a tres jugadores, Sacha, Bryan y Joao, con los que estamos muy abiertos a dejarlos salir», dijo el director deportivo Max Eberl en una rueda de prensa la semana pasada y añadió: «Para los tres no habrá futuro en el FC Bayern». Lo serio que va el FC Bayern con esta postura también se aprecia al echar un vistazo a la lista de la plantilla en la página web oficial. Allí, los tres ni siquiera aparecen en la plantilla del primer equipo.

Preguntado por la gestión del trío, el entrenador Vincent Kompany respondió en una rueda de prensa el lunes, antes del amistoso contra el Jeju SK FC: «Considero positivo que el club se comunique con claridad con los jugadores. Como exjugador, también me habría gustado que fuera así. El club ha emitido una postura clara, de modo que todos estamos en la misma línea».

Al mismo tiempo, Kompany pidió tratar a Palhinha, Boey y Zaragoza «con respeto». Palhinha y Boey están actualmente de gira por Asia con el conjunto muniqués, mientras que Zaragoza trabaja en su regreso tras su inflamación de rodilla. «Seguiremos trabajando con ellos», dijo Kompany, y no quiso descartar categóricamente un giro sorprendente: «Hasta el final del periodo de traspasos hay una posición clara, y después ya veremos».

Max Eberl: «Ya hay movimiento»

Actualmente circulan algunos rumores sueltos sobre supuestos interesados, pero no parece que se estén gestando traspasos concretos. «En algún momento de agosto ocurrirá que los equipos revisen sus plantillas, quizá hayan tenido éxitos porque se clasificaron para Europa o hayan tenido lesiones», dijo Eberl el domingo. «Habrá que esperar un poco a eso, pero ya hay movimiento».

La pasada temporada, los tres jugaron cedidos en otros clubes: Palhinha en el Tottenham Hotspur, Zaragoza en la AS Roma y Boey en el Galatasaray de Estambul.