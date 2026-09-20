Pablo González Fuertes, experto en arbitraje de la emisora "Marca", respondió a las declaraciones de José Mourinho tras el derbi de Madrid, después de que el entrenador del Real Madrid dirigiera duras críticas al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y al árbitro del videoarbitraje Trujillo Suárez, además del Comité Técnico de Árbitros, tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Mourinho había señalado, durante su aparición en el programa "Marcador", dos jugadas arbitrales que provocaron su desacuerdo, y dijo: "La historia del partido está aquí", en referencia a su convicción de que ambas acciones merecían la tarjeta roja para los jugadores del Atlético de Madrid.

El técnico portugués también puso en duda la capacidad de Ortiz Arias para dirigir un enfrentamiento de la magnitud del derbi de la capital, al afirmar: "No porque sea un gran árbitro. El pobre hombre no pudo soportar la presión".

Mourinho dirigió críticas similares a Trujillo Suárez, el árbitro del videoarbitraje, antes de criticar al Comité Técnico de Árbitros por haberlos elegido para dirigir el partido, y dijo: "Qué pobre árbitro, le falta experiencia y categoría para dirigir un partido de derbi. Enhorabuena al comité de designación de árbitros".

Fuertes se detuvo en la forma en que Mourinho formuló sus críticas, aclarando que cualquier entrenador o personalidad del fútbol tiene derecho a expresar su opinión sobre las decisiones arbitrales, pero consideró que la expresión de esa opinión no requiere el uso de frases con connotaciones negativas hacia los árbitros.

El experto en arbitraje de "Marca" dijo: "Cada entrenador o figura del fútbol tiene su opinión, y es una opinión respetable como cualquier otra. Y no creo que sea necesario usar un lenguaje con connotación negativa".

Fuertes subrayó que la polémica sobre las decisiones arbitrales puede discutirse con normalidad, pero distinguió entre criticar la decisión en sí y la forma en que se dirige la crítica al árbitro o a los organismos responsables del arbitraje.

En cuanto a quién debería responder a las declaraciones de Mourinho, Fuertes señaló que los responsables del sistema arbitral son los llamados a responder a estas críticas, antes de añadir: "Creo que deberían responder, pero no lo harán".

Las declaraciones de Fuertes llegaron tras un derbi que vivió una amplia polémica arbitral, especialmente en torno a la no expulsión de Cuti Romero y Kang In Lee durante la primera parte, antes de que Dean Huijsen recibiera la tarjeta roja en la segunda parte tras la intervención del videoarbitraje.