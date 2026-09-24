El guardameta Marc-André ter Stegen fue una de las grandes figuras del partido entre Alemania y los Países Bajos en la Liga de las Naciones de la UEFA, que terminó con un empate a un gol.

El portero alemán ofreció una actuación muy positiva, pero no pudo hacer nada para evitar que Cody Gakpo marcara el gol del empate en el tiempo añadido.

El diario Sport publicó las declaraciones de Ter Stegen a la cadena Teledeporte tras el encuentro.

El portero del Barcelona, cedido al Ajax esta temporada, comenzó diciendo: "Estoy orgulloso del camino que he recorrido y de lo que he sufrido durante los últimos años. Ahora estoy muy contento de estar aquí y de trabajar a diario con el resto de los jugadores".

Ter Stegen quiso elogiar el trabajo realizado por todos sus compañeros, a pesar del poco tiempo que han pasado bajo la dirección de Jürgen Klopp, y afirmó: "Solo hemos tenido 3 días para trabajar. Todavía hay muchas cosas que necesitan corregirse. Ahora tenemos una base sobre la que podemos trabajar".

Y recalcó: "Dimos todo lo que teníamos, y nos faltó muy poco para lograr la victoria. Es una lástima, pero podemos construir sobre esto. Es una base muy buena".

También quiso subrayar que quiere ser el portero titular de la selección alemana, diciendo: "Mi objetivo es siempre ser el portero número uno. Quiero estar siempre en el mejor estado posible y estar a la altura de la responsabilidad".

Para finalizar, Ter Stegen se refirió al Barcelona y a su fuerte arranque en la temporada actual, señalando: "Ahora mismo son imparables. Y eso es lo que les deseo. Están trabajando duro bajo la dirección de Flick. Siempre les deseo toda la suerte desde la distancia, pero ahora estoy en otro club y me centro en lo mío, aunque siempre sigo lo que hacen".