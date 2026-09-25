Cristiano Ronaldo fue titular en el partido de su selección, Portugal, ante Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, antes de ser sustituido por Gonçalo Ramos.

Ronaldo fue reemplazado a 25 minutos del pitido final, después de haber fallado una clara ocasión de gol al inicio de la segunda parte, cuando disparó por encima del travesaño.

Posteriormente, Ronaldo logró introducir el balón en la portería, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Tras el encuentro, Ronaldo escribió en sus cuentas de redes sociales: "Primer paso conseguido. Vamos Portugal".

El diario "A Bola" publicó las declaraciones de Jorge Jesus, entrenador de Portugal, sobre el motivo de la sustitución de Ronaldo.

Jesus dijo sobre la salida de Ronaldo: "Esto es lo que impusieron las circunstancias del partido. Quedaban 25 minutos y necesitaba a un jugador con la energía para presionar, como Ramos".

Y añadió: "Quizá no tenía, desde el punto de vista técnico, la misma calidad que tiene Cristiano, pero yo sabía que Gonçalo Ramos nos daría más velocidad en la faceta defensiva. Y eso fue lo que hizo".

Señaló: "Con la entrada de Gonçalo Ramos intenté limitar la presión ofensiva del rival, e impedir la subida de los centrales del equipo contrario y que construyeran sus ataques con comodidad".

El entrenador portugués confirmó que había notado un descenso en el ritmo y la intensidad de juego de algunos jugadores en el mediocampo, como Rúben Neves.

Explicó que la entrada de João Palhinha vino a aportar seguridad defensiva y equilibrio táctico, especialmente ante el aprovechamiento por parte del rival de los espacios a la espalda de Rúben Dias con la presencia de un segundo delantero, lo que requería a un jugador con fortaleza física y superioridad en los balones aéreos para cubrir esos espacios y asegurar la parcela defensiva hasta el pitido final.