Tras dejar el Ajax, Alex Kroes afronta un nuevo reto

Alex Kroes será vicepresidente del LASK Linz, según confirmó el club austriaco. Tras dejar el Ajax en enero, estaba sin equipo.

«Es fantástico haber fichado a Alex Kroes, quien conoce el fútbol europeo por su paso por el AZ Alkmaar y, más recientemente, como director técnico del Ajax de Ámsterdam», declaró Christoph Königslehner, también vicepresidente.

Como vicepresidente, Kroes participará en la dirección del club, impulsará su profesionalización y colaborará en la política de fichajes. «Esta es precisamente la experiencia y la red de contactos que necesitamos ahora», concluye Königslehner.

Kroes, ilusionado con el desafío, declara: «El LASK ha demostrado que puede ir más allá de Austria. Quiero aportar mi experiencia y contactos para mantener este rumbo».

La pasada temporada el club se proclamó campeón de Austria por primera vez en 61 años, superando al Sturm Graz y al poderoso Red Bull Salzburgo gracias a una gestión sólida. Ahora busca mantener esa lucha por el título nacional, y Kroes deberá aportar su experiencia para lograrlo.

Para el exdirector del Ajax, es su primer cargo tras dejar Ámsterdam, donde no cumplió las expectativas. Tras una buena temporada con Francesco Farioli, el curso 2025/26 fue un fracaso para el club.

John Heitinga, a quien Kroes había nombrado sucesor de Farioli, fue despedido poco después. Kroes anunció su marcha tan pronto como el Ajax encontrara un nuevo director técnico, cargo que asumió finalmente Jordi Cruijff.