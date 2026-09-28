Roberto Mancini, seleccionador de Italia, expresó su satisfacción tras la contundente victoria por 4-1 sobre Turquía a domicilio, el lunes, en la segunda jornada del Grupo Uno de la Liga de Naciones de Europa.

La selección italiana logró su primer triunfo bajo la dirección de Mancini, después de haber caído en casa en la primera jornada por 2-0 ante Bélgica, que hoy tropezó frente a Francia por 0-1.

Mancini elevó el nivel de exigencia para su equipo y declaró tras el partido: "Ahora intentaremos demostrar nuestra valía en Francia", donde se enfrentará a una selección gala eufórica por sus dos victorias (sobre Turquía y Bélgica) en el inicio de la etapa de su seleccionador Zinedine Zidane.

Mancini realizó 8 cambios en el once titular hoy, y esto dio sus frutos con la mejor actuación en el primer tiempo que los aficionados de la Azzurra habían visto en varios años, adelantándose 3-0 en Bursa, antes de completar la tarea en la segunda mitad.

El sitio Football Italia recogió las declaraciones de Mancini al canal RAI Sport: "Jugamos en un campo cuyo terreno se vio afectado por la lluvia que cayó durante todo el día, y era natural esperar una reacción de Turquía. Todos hicieron un gran partido".

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Y explicó la salida de Raspadori entre las dos mitades diciendo: "Estaba lesionado, y nos preocupaba tener que sustituirlo a los cinco minutos del segundo tiempo, así que lo reemplazamos en el descanso".

Y añadió: "El equipo presionó hacia arriba, tuvo la posesión del balón y lo movió bien. Raspadori ejecutó lo que le pedimos e hizo un buen partido".

A diferencia del encuentro ante Bélgica, Italia destacó frente a Turquía por los pases rápidos a un toque, dando una muestra del tipo de fútbol que Mancini había prometido desde su regreso.

El partido fue testigo del debut de Sebastiano Esposito, Caiudi y Matteo Ruggeri, todos ellos en el once titular.

Mancini concluyó sus palabras diciendo: "Teniendo en cuenta que era su primer partido, tuvieron una buena actuación, así que les felicitamos".

Mancini también habló con el canal Sky Sport Italia y ofreció más detalles sobre su planteamiento, al señalar: "Estoy satisfecho, seguimos un planteamiento muy bueno sobre un terreno de juego difícil y embarrado. Estoy muy contento por estos jugadores, porque se lo merecen".