Tras agredir al árbitro, la Copa de Asia acabó con los sueños de la estrella del Al-Ittihad

La Federación Asiática de Fútbol ha sancionado al defensa del Al-Ittihad, Ahmed Sharahili, por agredir al árbitro del partido contra el Machida japonés en los cuartos de final de la Copa de Asia.

El Al-Ittihad quedó eliminado tras perder 1-0 ante el Machida en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas.

Tras el encuentro, el defensa se abalanzó sobre el árbitro y lo empujó, lo que le costó la tarjeta roja.

Lee también... Al-Mufarrij lo anuncia: por este motivo se excluyó a la pareja del Al-Ahli del Mundial

La Federación Asiática lo sancionó con 10 partidos de suspensión y una multa de 10 000 dólares para la próxima Copa de la Élite.

Por ello, se perderá gran parte de la competición si el Al-Ittihad avanza en la próxima edición.

El club, que terminó quinto en la Liga Roshen, deberá empezar en la fase de clasificación.