Tras Ademi... el Barcelona cierra el fichaje de un nuevo refuerzo

El Barcelona continuó con sus fuertes movimientos en el mercado de fichajes veraniego, después de cerrar la incorporación de un nuevo fichaje para reforzar las filas del equipo, apenas unos días después de estar cerca de completar el fichaje del delantero Karim Adeyemi.

El periodista italiano Fabrizio Romano anunció, a través de su cuenta en la plataforma X, que el Barcelona alcanzó un acuerdo definitivo con el Club Brujas para el fichaje del joven extremo Jessy Bissiou, de 18 años, en una nueva operación del club catalán.

Según Romano, el acuerdo entre ambos clubes está cerrado y actualmente se están intercambiando los documentos como paso previo a que el jugador se someta al reconocimiento médico, con un valor de la operación de 8,5 millones de euros, además de que el Club Brujas conservará un 20% del valor de una futura reventa del jugador.

Se espera que Bissiou llegue al Barcelona durante el próximo periodo para pasar el reconocimiento médico, antes de completar los trámites finales y el anuncio oficial de la operación.

La operación surge a raíz del deseo del director deportivo Deco de incorporar al joven jugador, con lo que el Barcelona mantiene su política de atraer talentos prometedores, en paralelo a sus movimientos para reforzar el primer equipo de cara a la nueva temporada.

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