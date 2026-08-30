El club Al-Hilal anunció el regreso de su capitán, Salem Al-Dawsari, a las instalaciones del club en el día de hoy, con el objetivo de continuar su programa de rehabilitación tras una ausencia de cerca de 6 semanas por lesión, en un nuevo paso que acerca a la estrella del "Líder" a volver a los terrenos de juego y recuperar su disponibilidad para participar con el equipo.

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La cuenta oficial del Al-Hilal en la plataforma "X" publicó un vídeo en el que aparecía Al-Dawsari dentro de las instalaciones del club, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa de su programa de tratamiento, después de haberse sometido durante el pasado periodo a una operación quirúrgica en los tendones de la rodilla que lo apartó de los partidos y lo obligó a alejarse de los entrenamientos colectivos.

Al-Dawsari se somete actualmente a un programa de rehabilitación dentro del Al-Hilal bajo la supervisión del cuerpo médico, mientras que la próxima etapa incluirá entrenamientos en la sala de preparación física con el objetivo de elevar los niveles de forma y completar el proceso de rehabilitación de manera gradual, como preludio para pasar posteriormente a los entrenamientos con balón.

Según lo anunciado por el Al-Hilal, el jugador ha completado hasta ahora cerca de 6 semanas desde que se sometió a la operación quirúrgica, mientras que necesita un periodo adicional que oscila entre las dos y las 4 semanas, de acuerdo con la evaluación médica, antes de estar en condiciones de volver a participar de forma plena.

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Las previsiones apuntan a la posibilidad de que Al-Dawsari regrese a los terrenos de juego tras el próximo parón internacional, en caso de que las etapas de rehabilitación transcurran según el programa establecido sin ningún tipo de recaída, para comenzar después a recuperar la sensación de los partidos e incorporarse de forma gradual a los planes del cuerpo técnico.

Salem Al-Dawsari se había sometido el pasado julio a una operación quirúrgica en los tendones de la rodilla, en medio de estimaciones iniciales que apuntaban a su ausencia de los terrenos de juego durante un periodo que oscilaba entre las 6 y las 8 semanas como mínimo, lo que significa que el jugador se encuentra actualmente cerca de la fecha prevista para su regreso.