¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Tras 6 semanas: el Al Hilal recupera a Salem Al Dawsari

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudí

Buena noticia

El club Al-Hilal anunció el regreso de su capitán, Salem Al-Dawsari, a las instalaciones del club en el día de hoy, con el objetivo de continuar su programa de rehabilitación tras una ausencia de cerca de 6 semanas por lesión, en un nuevo paso que acerca a la estrella del "Líder" a volver a los terrenos de juego y recuperar su disponibilidad para participar con el equipo.

Lee también: Vídeo: Walid Al-Faraj lo destapa: ¡por esta razón decidió Benzema retirarse!

La cuenta oficial del Al-Hilal en la plataforma "X" publicó un vídeo en el que aparecía Al-Dawsari dentro de las instalaciones del club, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa de su programa de tratamiento, después de haberse sometido durante el pasado periodo a una operación quirúrgica en los tendones de la rodilla que lo apartó de los partidos y lo obligó a alejarse de los entrenamientos colectivos.

Al-Dawsari se somete actualmente a un programa de rehabilitación dentro del Al-Hilal bajo la supervisión del cuerpo médico, mientras que la próxima etapa incluirá entrenamientos en la sala de preparación física con el objetivo de elevar los niveles de forma y completar el proceso de rehabilitación de manera gradual, como preludio para pasar posteriormente a los entrenamientos con balón.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn Saudí¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Según lo anunciado por el Al-Hilal, el jugador ha completado hasta ahora cerca de 6 semanas desde que se sometió a la operación quirúrgica, mientras que necesita un periodo adicional que oscila entre las dos y las 4 semanas, de acuerdo con la evaluación médica, antes de estar en condiciones de volver a participar de forma plena.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Las previsiones apuntan a la posibilidad de que Al-Dawsari regrese a los terrenos de juego tras el próximo parón internacional, en caso de que las etapas de rehabilitación transcurran según el programa establecido sin ningún tipo de recaída, para comenzar después a recuperar la sensación de los partidos e incorporarse de forma gradual a los planes del cuerpo técnico.

Salem Al-Dawsari se había sometido el pasado julio a una operación quirúrgica en los tendones de la rodilla, en medio de estimaciones iniciales que apuntaban a su ausencia de los terrenos de juego durante un periodo que oscilaba entre las 6 y las 8 semanas como mínimo, lo que significa que el jugador se encuentra actualmente cerca de la fecha prevista para su regreso.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google