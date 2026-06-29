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Tras 20 años de perseverancia, la estrella canadiense iguala el récord de Pirlo

Sudáfrica vs Canadá
Sudáfrica
Canadá
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S. Eustaquio
A. Pirlo
Sudáfrica
Canadá

La selección canadiense se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Sudáfrica con un gol de Stephen Ostakio en el 90+2.

El gol llegó tras rematar desde el borde del área un balón despejado y enviarlo al ángulo inferior.

Según ESPN, Ostakio creó cinco ocasiones a balón parado, igualando el récord de Pirlo en 2006.

Además, Canadá es la primera selección de la CONCACAF que avanza en el Mundial desde Costa Rica, que venció a Grecia en penaltis en 2014.

ESPN añadió: «Ostachio es el tercer jugador en activo de la MLS que marca en la fase eliminatoria del Mundial, tras Landon Donovan (dos goles) y Brian McBride».

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Tras siete remates más ante Sudáfrica, Canadá suma 28, máximo del torneo y cifra que iguala el récord de la CONCACAF en un Mundial (México-1986). récord que iguala el logrado por México en 1986».

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