Tras 16 horas, Ronaldo iguala el récord de Messi

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, igualó el récord de Lionel Messi al disputar su sexto Mundial.

Al ser titular contra la República Democrática del Congo este miércoles en el Mundial 2026, Ronaldo se convirtió en el segundo jugador en disputar seis ediciones, tras 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Messi lo consiguió hace 16 horas, al jugar contra Argelia en el Grupo 10, tras participar en las cinco ediciones anteriores.

El encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo se disputará en el estadio NRG en la jornada inaugural del Grupo 11.

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Ronaldo, de marcar hoy ante la República Democrática del Congo, igualará ese récord y será el primer jugador en anotar en seis Mundiales.

Messi igualó a Ronaldo al marcar en cinco ediciones, con tres ‘hat-tricks’ ante Argelia; ‘La Pulga’ anotó en 2006, 2014, 2018 y 2022, y sigue en la actual.