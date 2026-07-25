Unos informes de prensa han hecho estallar una sorpresa estruendosa, después de que el nombre del alemán Matthias Jaissle, director técnico del Al-Ahli, quedara vinculado a un posible traspaso al eterno rival, el Al-Hilal, en caso de que abandone al "Raqi" durante el próximo periodo, un movimiento que podría incendiar la calle deportiva saudí si se convirtiera en realidad.

Jaissle vive un estado de incertidumbre respecto a su futuro con el Al-Ahli, ante la cercanía de entrar en el último año de su contrato, coincidiendo con el interés de varios clubes europeos en hacerse con sus servicios, tras los éxitos que ha logrado con el equipo en las dos últimas temporadas.

Negociaciones estancadas

Según el periodista saudí Mohammed Al-Bekairi, la delegación del Al-Ahli, que incluyó a Ahmed Al-Shanqiti, Khaled Tash y Hazem Al-Hazmi, y que viajó a la concentración del equipo en Portugal, fracasó en alcanzar un acuerdo con el entrenador alemán sobre la ampliación de su contrato.

Al-Bekairi aclaró que la disputa no tiene que ver con el salario, ya que Jaissle no pidió ningún aumento económico, sino que gira en torno a las cláusulas penales del nuevo contrato, pues el entrenador considera que no protegen sus derechos, especialmente tras su contribución a la construcción de un equipo fuerte y haberlo conducido a lograr dos títulos continentales.

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Señaló que las negociaciones terminaron sin acuerdo, lo que aumenta las probabilidades de su marcha al final de la temporada actual, o incluso antes de eso si llega una oferta adecuada.

El Al-Hilal entra en escena

La mayor sorpresa en las declaraciones de Al-Bekairi fue la mención de que el Al-Hilal podría ser el destino local más cercano para el entrenador alemán, en caso de que decida vivir una nueva experiencia dentro de la liga saudí.

Añadió que Jaissle cuenta también con más de una oportunidad para dirigir a un club europeo, aunque el Al-Hilal sigue siendo una opción planteada con fuerza dentro del Reino, ante el deseo del "Zaeem" de mantener su proyecto técnico con nombres que poseen experiencia en la Roshn Liga.

Y a pesar de que el asunto todavía se mueve en el terreno de las expectativas, el traspaso de Jaissle del Al-Ahli al Al-Hilal, si llegara a producirse, sería uno de los giros más polémicos en la historia de la liga saudí, dada la naturaleza de la enorme rivalidad entre ambos clubes y el valor del entrenador para la afición del "Raqi" tras los éxitos que ha logrado desde su llegada.