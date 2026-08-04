El español Ferran Torres (26 años), delantero del Barcelona, vinculó su futuro con el conjunto catalán al grado de interés que el club tenga en retenerlo, dejando claro que cualquier conversación de renovación dependerá del interés que le transmita la entidad.

Así lo expresó Torres al hablar de su futuro durante la gira del equipo por Estados Unidos en una entrevista concedida al medio deportivo estadounidense "Sportico".

Torres, que vive con tranquilidad su situación y está ligado por contrato al club, afirmó: "El Barcelona tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, se hablará de todo".

El delantero español abordó las informaciones que lo vinculan con el interés de grandes clubes europeos, con el Paris Saint-Germain a la cabeza, al considerar que estos rumores siempre benefician al jugador, ya que declaró: "Cada vez que estos equipos te quieren, es algo bueno".

Pese a ello, Torres insistió en que su prioridad está en el Barcelona, señalando que su contrato actual le da la tranquilidad para afrontar el futuro, y cerró sus declaraciones diciendo: "Tengo contrato con el Barcelona. Es cierto que en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, pero la parte buena es que, como tengo contrato, puedo esperar y tomar la decisión por mí mismo".