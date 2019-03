Torres: "Perdemos con equipos con los que no se puede perder"

En la previa al duelo con Cartaginés, el técnico colombiano de Alajuelense reconoció que hay que darle "la razón a la gente" por los malos resultados.

Hernán Torres encara el duelo de Alajuelense contra Cartaginés de este sábado, sin los lesionados Roger Rojas y Marco Ureña, bajo la premisa de comenzar a levantar la imagen en un flojo torneo Clausura.

"Nuestra hinchada siempre quiere que el equipo gane y lógicamente, cómo no, en casa, más tristes se van cuando no se consiguen los resultados. Imagínese, yo entiendo a la gente. Hay que entender a la hinchada. La hinchada está cansada, lleva cinco años sin ser campeón", declaró el técnico colombiano a los medios de comunicación.

"Perdemos con equipos con los que la Liga no puede perder y tenemos que darle la razón a la gente, tenemos que trabajar esmerados para que nuestra hinchada salga feliz y ojalá sea este sábado con las dificultades que tenemos, pero si hacemos las cosas bien, si estamos comprometidos, si estamos ordenados, no es fácil, porque vamos a enfrentar a un equipo que es difícil, que está bien trabajado y ordenado, que es complejo", agregó.

Además, Torres descartó que ya desecharon el actual campeonato para enfocarse en el Apertura: "Yo no pienso en el otro torneo. Yo estoy pensando en hoy, que tengo vida, que tenemos dificultades, sí, pero tenemos vida y vamos a luchar y vamos a pelear, vamos a dejar el alma en la cancha como les digo a los jugadores, no nos dejemos nada, no nos ahorremos nada, que nos vayamos a la casa sin arrepentimientos".

"Hay 27 puntos en disputa, la Liga todavía no está fundida ni muerta, la Liga sigue en pie de lucha, con nuestra idea. Seguiremos peleando, hasta que tengamos vida vamos a pelear hasta última hora, vamos a darlo todo en la cancha para conseguir ese objetivo", consideró.