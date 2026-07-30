Torino, se cierra la llegada de Perri desde el Leeds: fórmula y plazos de la operación

Las próximas horas serán decisivas para un nuevo golpe del Torino, el que los aficionados esperan desde el inicio del mercado de fichajes de verano, es decir, el del portero. El prometedor Mscardi no basta. Hace falta una incorporación con experiencia que el director deportivo Petrachi ha encontrado en el guardameta brasileño Lucas Perri después de ver cómo se esfumaban las opciones que llevaban a Gill, Ravaglia y Livakovic.





Lo que bloquea el traspaso de Perri es el retraso en la oficialidad del paso de Trafford del Manchester City precisamente al Leeds, con el portero inglés que irá a sustituir al saliente clase 1997. En cuanto se haga oficial el traspaso, Perri estará listo para trasladarse al Torino, pasar el reconocimiento médico, firmar el contrato y comenzar su nueva aventura en la Serie A. Probablemente ya por la tarde, con el jugador pasando así el reconocimiento médico con el Torino en la jornada de mañana.