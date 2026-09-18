El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, lanzó un mensaje de desafío al Sundowns antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos, asegurando que el ambiente difícil no representa una fuente de preocupación para él, sino que le otorga una motivación adicional para ofrecer su mejor nivel dentro del campo.

El Al-Ahli saudí se enfrentará al Sundowns mañana sábado, en un duelo esperado dentro de la competición de la Copa Intercontinental de Clubes, en medio de un ambiente de afición que se anticipa en el estadio del equipo sudafricano, que busca aprovechar los factores de la localía y del público para lograr un resultado positivo.

Toney habló con los medios antes del partido, afirmando que los encuentros que presentan un ambiente más hostil le dan un aliciente adicional, y considerando que jugar fuera de casa y frente a la afición rival hace que el enfrentamiento sea más emocionante para él.

El delantero del Al-Ahli dijo: "Para mí personalmente, cuanto más hostil es el ambiente, mejor rindo, y eso hace que el partido sea más emocionante, especialmente cuando no eres el favorito en el terreno del rival".

A pesar de subrayar la importancia de estudiar al rival, Toney insistió en que el Al-Ahli no debe permitir que la preocupación por las capacidades del Sundowns desvíe su atención de los puntos fuertes que posee el equipo saudí, asegurando que él y sus compañeros tienen las herramientas necesarias para generar peligro.

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Y añadió: "Por supuesto que analizamos al rival en cada partido, pero creo que también es importante que nos centremos en nosotros mismos, tenemos mucha calidad, y debemos concentrarnos en lo que podemos hacer para dañarlos, en lugar de preocuparnos por lo que ellos pueden hacer contra nosotros".

Toney espera continuar ofreciendo sus niveles ofensivos con el Al-Ahli, especialmente porque el enfrentamiento ante el Sundowns representa una prueba diferente para el equipo, al jugar fuera de su estadio y frente a un rival que posee una gran experiencia en este tipo de partidos.

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El enfrentamiento tiene una gran importancia para el Al-Ahli, que busca salir con un resultado positivo que le otorgue un nuevo impulso, mientras que Toney será una de las cartas más destacadas en las que el equipo confía para llegar a la portería del Sundowns y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el partido.

Y mientras el Sundowns se prepara para aprovechar a su afición y el ambiente de su estadio, Toney parece dispuesto a librar la batalla sin cálculos, asegurando que el aumento de la presión y la hostilidad en las gradas puede ser un factor adicional que lo impulse a ofrecer un rendimiento más fuerte, en un partido en el que el Al-Ahli espera que aflore su verdadera personalidad.