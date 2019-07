Toño Rodríguez descarta que le pese la playera de Chivas

Rodríguez Romero vive una nueva etapa con el Guadalajara, en medio de la pelea por el descenso.

José Antonio Rodríguez, cancerbero de , es consciente de lo que representa el año futbolístico que recién empieza para el equipo dirigido por Tomás Boy.

A la par del , San Luis, , y , los Rojiblancos lucharán por mantener la categoría, luego de cuatro torneos en los que quedaron lejos de las expectativas del medio. Ahora, como responsable de defender el arco tapatío, descarta que el uniforme del Rebaño pueda jugarle en contra.

“No. Fueron diferentes etapas. Era una adaptación diferente a cada entrenador. Estabas unos meses con uno, entraba otro entrenador, estabas con movimiento de plantillas, me agarra diferente. Saber lo que es estar adentro, afuera. Aprendí mucho. Me toca entrar de otra manera, quiero sumar, poner mi granito de arena para que este equipo llegue lejos”, mencionó en entrevista con Goal.

En el mismo sentido, asegura que dicho factor es una leyenda hacia cualquier futbolista. “Son diferentes circunstancias, puede un jugar aquí brillar y en otro no. Considero que es un mito, son diferentes etapas, circunstancias, es un mito, uno siempre debe estar preparado para jugar”.

“No creo que pese (la playera de Chivas), creo que gusta, uno como aficionado del Guadalajara, canterano, uno siempre quiso estar en este arco, uno siempre quiso esta playera, esta portería. Dentro de las etapas que he tenido en el Guadalajara nunca me había llegado como hoy me llega. Sumar para este equipo”, agregó.

Rodríguez ha destacado el trabajo de Raúl Gudiño, quien fue relegado a la banca ante su regreso a la Perla Tapatía. Toño se sumó a Chivas para imprimir experiencia, además de presionar al exfutbolista del FC Porto de .

“Viene trabajando muy bien, al igual que todos tenemos sueños, anhelos, metas, estamos defendiendo el arco más grande del país, tenemos que hacer una mancuerna muy buena, llevar el arco del Guadalajara, dar la seguridad que debe tener, un arco que pueda dar puntos”, dijo.

El futbolista jalisciense habló sobre lo que le significó en lo personal no haber tenido actividad en Primera División hasta su llegada a . “Uno es carne y hueso, uno tiene sentimientos, se plantea sueños, cuando piensas que se te acabaron o no los ves realizados te duele, viví dos años y medio de dolor, pero de aprendizaje. Para la edad de un portero, estoy muy joven, doy gracias por todas estas experiencias”

Sobre la pelea por no descender, mencionó que deberán “encararlo como es. Hay una realidad, pelear por el tema porcentual, tienes la mirada en una liguilla, tienes que estar peleando arriba. Nuestro enfoque tiene que ser sumar, seguir sumando, irnos alejando de esta pequeña ola, sombra que puede ser el tema del descenso, no es nada fácil, si sabes manejarla, tomar una buena ventaja, es una carrera de maratón, va a ser muy importante para el equipo, en base de la cantidad de puntos que sumemos para librar el descenso por supuesto que vas a pelear por liguillas”.

Al cancerbero se le cuestionó sobre lo que sería el futbol mexicano sin Chivas, a lo que respondió que “no lo puedes describir, no es lo mismo, no va a pasar, no vamos a estar en esta situación, es el equipo más grande, simbólico, no pasa, no hay forma de imaginarlo, es un símbolo para los mexicanos”.

“Si el plantel empieza a tener puntos la afición va a estar apoyando, hoy defendemos el escudo del Guadalajara, tanto la afición como nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, queremos todos el bien común de Chivas, es lo más importante”, dijo.

¿Cómo cae a José Antonio Rodríguez un hombre como Oribe Peralta? “Delicioso. En gran parte, gracias a dios por los goles de Oribe me colgué dos medallas de oro (en Londres 2012). Ha sido regular, inteligente, aportará su experiencia, se maneja como se tiene que manejar un futbolista: tranquilo, ecuánime, trabajando. Todo lo que pasa en nuestro exterior se queda afuera, adentro todos somos uno”.

“Me colgué dos medallas en gran parte de sus goles. Cómo no voy a querer a un delantero como Oribe. Al igual que Oribe está Alan, Alexis, el Tepa, César Huerta, varios delanteros, Ronaldo Cisneros. Hay gran calidad en este club. Todos festejaremos los goles de Oribe como los de Alan, Alexis, queremos un bien común para Chivas”, señaló.

En el mismo sentido, aplaudió el arribo de Antonio Briseño para fortalecer la defensa central. “Es futbol. Se le presentó la oportunidad en el equipo más grande del país. Uno tiene que estar claro y consciente de las oportunidades que se le presentan, lo hemos recibido con los brazos abiertos”.

Al Guadalajara le restan 18 encuentros en este Apertura 2019. Luego de haber caído por 3-0 con San Laguna, reciben a Tigres de la UANL en el Estadio Akron, en un juego con factores en contra.