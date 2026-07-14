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Timon WellenreutherImago
Wessel Antes

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Timon Wellenreuther parece reportarle al Feyenoord una suma considerable

Fichajes
Feyenoord
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T. Wellenreuther

El Feyenoord financiará en gran parte el fichaje del portero Tjark Ernst con lo que reciba por la salida de Timon Wellenreuther, según el periodista Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad.

El martes, BILD informó que Ernst, de 23 años, pasará del Hertha BSC al Feyenoord por unos 5 millones de euros.

«Parte o la totalidad de ese dinero podría cubrirse con la salida de Timon Wellenreuther», afirma Gouka.

El portero ya ha comunicado al club su deseo de marcharse. Según el periodista Matteo Moretto, su fichaje por el VfL Wolfsburgo, recién descendido, está prácticamente cerrado.

Wellenreuther, que fue nombrado capitán la temporada pasada, generaría al Feyenoord una cifra acorde al mercado.

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Según Transfermarkt, el alemán de 30 años vale 5 millones de euros y su contrato en De Kuip dura hasta mediados de 2027.

En 2023, el Feyenoord pagó unos 1 millones de euros al Anderlecht por él, tras tenerlo cedido. En total, el portero disputó 125 partidos oficiales con el club de Róterdam.

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