Tim Hofman ridiculiza por completo a Wout Weghorst

Tim Hofman ha reaccionado con asombro y veneno a las declaraciones de Wout Weghorst tras el duelo de la Conference League entre el FC Twente y el Qarabag FK. El delantero contó después de la victoria por 4-1 que había sentido «ayuda de arriba» y se refirió, entre otras cosas, al relámpago previo al partido.

El duelo en Azerbaiyán comenzó un cuarto de hora más tarde de lo previsto debido a las condiciones meteorológicas. El Twente acabó asegurándose, tras una prórroga, la participación en la fase principal de la Conference League, con Weghorst desempeñando un papel importante con un gol y una asistencia.

Al término del encuentro, el atacante de 34 años contó que las semanas anteriores habían sido duras para él. «Te ha caído muchísimo encima y era merecido, porque no estaba jugando en absoluto bien. Solo que estoy muy feliz de salir a flote de esta manera».

Weghorst, que habla con regularidad y abiertamente sobre su fe, explicó a continuación que había sentido apoyo durante el partido. «Eso lo sentí desde el minuto uno. Fue algo muy bonito. Incluso hubo relámpagos antes del partido». Entre risas, él mismo añadió: «Y ahora todo el mundo se va a reír».

Hofman no comparte en absoluto esa explicación del delantero y lanzó duras críticas en Threads. «La paranoia relacional que debes tener como multimillonario futbolista en un país inmensamente rico si piensas que un Dios te echa una mano en un jueguecito deportivo fútil. Lo tratamos con demasiada normalidad, como si no fuera una locura absoluta del nivel de “manifestar”», escribe el presentador de BNNVARA.

También la manera en que NOS destacó la entrevista con Weghorst le sentó mal a Hofman. La cadena compartió imágenes con el titular «Weghorst recibió “ayuda de arriba” contra el Qarabag», pero, según el presentador de BOOS, el enfoque de la historia debería haber sido otro.

«También es una payasada periodística por parte de NOS», continúa Hofman. «La verdadera noticia es que un hombre adulto cree que la tormenta justo antes de un partido era por él, y que luego su dios les ayudó a marcar golitos». A continuación añade con tono burlón: «“Perdón por Gaza, papá estaba un momento ocupado con la Europa Conference League”».