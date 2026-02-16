Tigres vs Pachuca, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe al Pachuca este viernes 20 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, en actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Tigres vs Pachuca del torneo Clausura 2026

La fecha pasada, los Tigres cayeron ante Cruz Azul, con lo que salieron del top 3 de la tabla general, por lo que ahora, quieren volver a la senda del triunfo para aspirar nuevamente a posicionarse en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, los Tuzos llegan a este compromiso con cinco duelos sin conocer la derrota, con saldo de tres victorias y dos triunfos, inercia que esperan mantener en una visita más que complicada al 'Volcán'.

Cómo ver Tigres vs Pachuca, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Fox Deportes, Universo, Peacock, Estrella TV, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Fox Deportes, Universo, Peacock, Estrella TV y Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Tigres vs Pachuca

Liga MX - Clausura Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (sábado 21)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Pachuca alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro Alineación probable Suplentes Manager E. Solari

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Tras su derrota en Puebla contra Cruz Azul, los Tigres fueron desbancados del tercer lugar general que ostentaban y ahora, están enfocados en nuevamente escalar a la parte alta de la tabla general con un triunfo en casa, en donde esperan hacerse fuertes como el torneo pasado.

Guido Pizarro ya podría contar con el mediocampista brasileño Rómulo, el cual se ausentó del duelo contra La Máquina debido a molestias que sufrió en la Concacaf Champions Cup ante el Forge FC de Canadá, por lo que será decisión del entrenador argentino cuántos minutos puede ver en el terreno de juego.

Con este retorno, la única baja de los de la UANL sería Marco Farfán, el cual hace un mes fue operado de una lesión en el pie derecho y se espera que si rehabilitación aún se prolongue por al menos dos meses más y estaría disponible hasta las últimas fecha o bien, en la Liguilla.

Noticias de Pachuca

Después de iniciar el torneo Clausura 2026 con una derrota, el Pachuca ha recompuesto el camino con cinco partidos sin perder y expondrán esa buena inercia en su visita a Nuevo León, ante uno de los planteles más poderosos de la Liga MX, de donde confían en poder salir bien librados y sumando puntos.

Los Tuzos encararán lo que resta del semestre sin uno de sus nuevos refuerzos, como lo es Alan Mozo, quien en el partido contra los Gallos Blancos del Querétaro sufrió una lesión en el peroné, lo cual lo mantendrá entre tres y cuatro meses fuera de circulación.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

