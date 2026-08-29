¿Tiene ya el Ajax a su ‘número seis’ en casa? «Espero poder jugar ahí»

Abdoulaye Camara debutó el viernes por la noche con el Jong Ajax en la victoria por 3-2 ante el Helmond Sport en la Keuken Kampioen Divisie. Después habló con Ajax Showtime sobre su traspaso desde el Udinese.

La semana pasada, el Ajax sorprendió al hacerse de repente con la cesión de Camara desde el Udinese. Sobre el internacional juvenil francés se acordó una opción de compra prácticamente obligatoria de quince millones de euros.

Camara fue fichado en un primer momento como refuerzo para el Jong Ajax, ya que solo había disputado algunos partidos en el ‘fútbol de adultos’ con el Udinese y el Montpellier.

Aun así, el joven de diecisiete años quiere dar el salto pronto. “El Ajax es un club fantástico. Aquí puedo desarrollarme bien y estoy muy feliz por haber debutado”, arranca.

Camara, sin embargo, quiere más y ya mira al primer equipo del Ajax. El conjunto de Ámsterdam todavía no ha incorporado al soñado ‘número seis’.

“Espero poder jugar en esa posición, porque es la mía. Quiero subir al primer equipo lo antes posible, pero antes tengo que demostrar aquí lo que valgo”, afirma.

“Seguiré trabajando duro y quiero ir ganándome minutos paso a paso”, concluye el francés la entrevista.