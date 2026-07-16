Thomas Tuchel concede una entrevista que pocos ingleses le perdonarán: «No me arrepiento»

Thomas Tuchel no se arrepiente de los cambios tácticos que realizó en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina (derrota 1-2). Así lo declaró el seleccionador alemán a la BBC tras el partido.

Tras el gol inicial de Anthony Gordon, Inglaterra decidió defenderse en vez de seguir presionando.

En el 85’, Enzo Fernández respondió desde fuera del área y, en el descuento, Lautaro Martínez cabeceó el segundo.

Los aficionados ingleses están muy enfadados con Tuchel, pero el alemán rechaza las críticas. «Estamos muy decepcionados. Estábamos tan cerca, pero fuimos demasiado pasivos tras nuestro gol. No pudimos mantener nuestro nivel. Nos llovieron centros, ocasiones y disparos».

«Pasamos a jugar con cinco atrás para cerrar los huecos, porque ellos ganaban todos los duelos aéreos. Intenté ayudar al equipo, pero al final el seleccionador es el responsable. Tengo que tomar una decisión sobre el terreno de juego y asumo la responsabilidad».

«El partido cambió por completo, así que entiendo las críticas. Sin duda, hay muchos entrenadores que, tras el partido, lo saben todo mejor», afirmó Tuchel.

«No me arrepiento, al menos por ahora. Estuvimos muy cerca, nos merecíamos la ventaja. Hasta ese momento habíamos jugado uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor. El equipo lo dio todo», concluye Tuchel.