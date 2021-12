Tevez: "Gallardo le hace bien al fútbol argentino"

Entre rumores de retiro y tensiones con la actual dirigencia, pasaron más de seis meses desde que Carlos Tevez jugó por última vez profesionalmente. Al día de hoy se encuentra en el limbo entre el retiro y la vuelta al ruedo, pero tiene algunas certezas: "Ya no estoy para aguantar el Mundo Boca, te consume mucho".

Incluso reforzó la idea al recordar sus sensaciones mientras se jugaba el encuentro entre Boca y Talleres en Santiago del Estero, "miraba la final de la Copa Argentina y no deseaba estar ahí. Casi nunca me arrepiento de las decisiones que tomo", comentó el Apache en la entrevista que otorgó durante la tarde del viernes a TyC Sports.

Carlitos no se guardó nada, se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y recordó el episodio del micro luego de la derrota ante Gimnasia: "Si yo estaba en el micro, no bajaba. Le decía que venga él y nos felicite arriba del micro, porque era lo correcto". También volvió a hablar sobre su posible involucramiento en la vida política del club, expresando que no debería desencadenar una pelea con el actual vicepresidente: "Si yo me meto en una lista a ayudar al club, no voy a fijarme en quién está enfrente. Después la gente eligirá si quiere a Riquelme, a Tevez o a cualquiera". No obstante, dejó un mensaje claro sobre cómo piensa que se está desarrollando la gestión del oficialismo, "hay que ver qué se quiere para el club, porque lamentablemente Román puede manejar un montón de cosas, pero ya no entra a la cancha".

Carlos Tevez, en @liberotyc: "SI YO ESTABA EN EL MICRO, NO BAJABA". pic.twitter.com/FEYh6Wsalg — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2021

Además expresó que no se siente retirado, pero si vuelve a jugar será con un proyecto que enlace fútbol y calidad de vida, ya que prioriza tener tiempo de calidad para su familia. En el mismo carril, su futuro no estaría ligado a Argentina porque no jugaría en otro club del país que no sea Boca. Incluso si lo llama Martín Palermo para incorporarlo a Aldosivi, dijo que "voy a Mar del Plata a comer un asado o jugar un fulbito, ja".

El aclamado delantero se rindió ante el actual campeón de la liga nacional. Comenzó diciendo que la continuidad de Marcelo Gallardo le daba igual, pero rápido cambió el tono. "Le hace bien al fútbol argentino, lo hace levantar la vara, que está muy baja. Si uno quiere ganarle o pelearle el campeonato a River, tiene que levantar", no esquivó la bala y ante la repregunta sobre si el Xeneize era parte en esa generalización dijo que sí. "Boca entra en esa vara, porque sino es como el último campeonato, muy fácil para River. Si Boca no levanta futbolisticamente se le va a hacer muy difícil", sentenció Tevez.