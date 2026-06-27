Tercer fichaje: el Al-Ahli saudí se refuerza este verano

El Al-Ahli saudí ha fichado al internacional armenio Edward Spirtseyan, procedente del Krasnodar ruso, para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Previamente había anunciado los fichajes del defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) y de Meshal Al-Mutairi (Abha).

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Al-Ahli ya acordó todo con el Krasnodar y con el jugador, así que su fichaje por la Liga Roshen es inminente tras firmar los contratos.

Romano confirmó el fichaje y adelantó que el jugador ya tiene fecha para los reconocimientos médicos, paso previo al anuncio oficial.

Además, desmintió los rumores que lo vinculaban con el Como y aclaró que el club italiano no negoció con el jugador, mientras el Al-Ahly avanzaba en la operación a petición del director deportivo, Roy Pedro Braz.

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El traspaso costará 25 millones de dólares y reforzará la plantilla antes del inicio de la temporada, cuando el club buscará competir en todos los frentes.

Spirtcian, una de las principales estrellas del fútbol armenio, brilló con el Krasnodar y atrajo el interés de varios clubes europeos antes de que el Al-Ahly cerrara su fichaje.