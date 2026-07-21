Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), estuvo amenazado con perder su cargo durante la Copa del Mundo 2026.

Las declaraciones de Tebas se produjeron a raíz de la gran polémica que precedió al enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final, después de que el comité de disciplina de la FIFA decidiera suspender la ejecución de la sanción de suspensión impuesta al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun durante 12 meses, lo que le permitió participar en el partido pese a su expulsión en el duelo ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

El presidente estadounidense Donald Trump intervino en el asunto mediante una llamada con Infantino, antes de que el comité de disciplina de la Federación Internacional se retractara de su decisión, dejando así al jugador disponible para el técnico Mauricio Pochettino.

Pese a ello, la selección estadounidense cayó por 4-1 ante Bélgica, poniendo fin a su recorrido en el torneo.

Tebas afirmó, en declaraciones al diario italiano La Gazzetta dello Sport: "Suspender la sanción del jugador estadounidense fue algo sumamente grave. Tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque si hubiera ocurrido lo contrario se habría generado un asunto que quizá le habría costado el cargo a Infantino".

Infantino estaba expuesto a presiones adicionales tras la presentación de una queja formal ante el Comité Olímpico Internacional, que lo acusaba de vulnerar el principio de neutralidad política por su trato con Trump.

Sin embargo, el presidente de la FIFA, que también es miembro del Comité Olímpico Internacional desde hace 6 años, no se enfrentará a ninguna sanción a raíz de esta queja.

Pese a ello, Tebas considera que las presiones sobre Infantino van en aumento, al estimar que su etapa al frente de la Federación Internacional está llegando a su fin.

En este sentido, señaló: "En mi opinión, sí, creo que su tiempo se ha acabado. No hay un candidato opositor, porque nadie quiere presentarse solo para perder. No debería continuar, pero la situación actual significa que no se marchará".

¿64 selecciones?

El presidente de LaLiga también criticó la propuesta de la FIFA de aumentar el número de selecciones participantes en la Copa del Mundo 2030 a 64, una propuesta ante la cual Infantino y el vicepresidente de la Federación Internacional, Alejandro Domínguez, se mostraron abiertos a estudiar.

Tebas explicó: "Aumentar el número de selecciones no tiene sentido. La industria del fútbol no se limita a la Copa del Mundo, sino que se basa fundamentalmente en las competiciones nacionales, que garantizan la continuidad del juego. Están destruyendo una industria que aporta decenas de miles de empleos por un torneo que dura solo 40 días y en el que participa un número limitado de jugadores".

Y continuó: "Los mejores jugadores están en la Copa del Mundo, pero también juegan en nuestras ligas. Necesitamos menos partidos internacionales y más protección para el fútbol nacional en todos los niveles. Lamentablemente, no se dan cuenta de que están tomando decisiones irresponsables".

Cabe recordar que la adopción de un sistema con 64 selecciones daría lugar a la disputa de 16 grupos, cada uno con 4 selecciones, con la eliminación de la clasificación de los terceros clasificados y el mantenimiento de los dieciseisavos de final.

Y después de que la edición de 2026 registrara una cifra récord de 104 partidos, el número ascendería a 128 partidos si la FIFA aprueba la ampliación del torneo.