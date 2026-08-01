Javier Tebas, presidente de LaLiga española, exigió la marcha del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, al considerar que la retirada del proyecto de venta de participaciones de las competiciones de la FIFA no basta para poner fin a la crisis de gobernanza dentro del organismo internacional.

Tebas afirmó este sábado, a través de su cuenta oficial en la plataforma X: "Infantino no debe continuar. Que la FIFA haya retirado su propuesta sobre la privatización de sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un error garrafal creer que con eso se ha resuelto el problema relativo a la gobernanza".

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Y continuó: "Las confederaciones continentales y nacionales, las ligas, los jugadores... no deben conformarse con la retirada de esta propuesta y dar por zanjado el asunto. La cuestión es mucho más profunda".

El presidente de LaLiga añadió: "¿Ya hemos olvidado la retirada de la tarjeta roja tras una intervención política? ¿Y la investigación abierta en el Congreso de Estados Unidos, que pidió la comparecencia de Gianni Infantino por acusaciones graves? ¿Y la retirada de los cargos en los casos históricos de corrupción dentro de la FIFA? ¿Y los precios escandalosos de las entradas del Mundial? ¿Y las decisiones unilaterales sobre el calendario de partidos internacionales, las nuevas competiciones y los formatos de los torneos, que se adoptaron sin un verdadero proceso de diálogo y consenso con las partes implicadas?".

Prosiguió: "El problema nunca fue una única propuesta. El problema es un modelo de gobernanza que concentra el poder, reduce los controles y contrapesos, y margina a las partes directamente afectadas por sus decisiones".

Tebas agregó: "Por todo ello, creo que Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA. El fútbol mundial necesita un nuevo liderazgo que modernice la gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones del futuro en consenso con las partes implicadas, y tras evaluar sus consecuencias deportivas, económicas y sociales, en lugar de imponerlas de forma unilateral".

Y concluyó: "Retirar una única propuesta no borra todo lo que ha sucedido. Es solo la punta del iceberg".



