Javier Tebas, presidente de LaLiga, entró en la polémica arbitral que siguió al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde expresó su opinión sobre las quejas del conjunto blanco y del entrenador José Mourinho tras el final del encuentro.

Tebas confirmó que entiende las protestas, aunque manifestó su rechazo a la forma en que se presentaron, al decir: "Entiendo las quejas, pero no acepto en absoluto las formas".

Según el diario español As, Tebas fue contundente en su valoración sobre hasta qué punto influyeron las decisiones del árbitro Ortiz Arias en el resultado del derbi.

Tras repasar algunas de las jugadas más polémicas del encuentro, lanzó una declaración clara al afirmar: "El Real Madrid no perdió por esas jugadas".

Tebas analizó, una por una, varias situaciones arbitrales que fueron el centro de las protestas.

Sobre la expulsión de Dean Huijsen, Tebas no albergó ninguna duda, al decir: "Esa jugada de Huijsen es tarjeta roja segura".

El presidente de LaLiga también abordó la entrada de Cristian Romero sobre Bellingham, una de las acciones que generó reclamaciones durante el partido, y consideró que no merecía la expulsión, al decir: "La otra no, no era tarjeta roja. Estaba claro que tocó el balón primero".

La tercera jugada analizada incluyó la dura entrada de Kang In Lee sobre Valverde, en la que el jugador surcoreano golpeó con la suela de su bota el tobillo del jugador del Real Madrid, en una acción en la que el árbitro Ortiz Arias señaló falta sin mostrar ninguna tarjeta, y el VAR no intervino.

Tebas reconoció que la jugada admite distintas interpretaciones, al decir: "Se puede pitar tarjeta roja, y podría parecer tarjeta roja, y si se hubiera pitado así no habría pasado nada. Y si no se pita, la jugada fue tan rápida que entiendo lo que pasó y ahí quedó".

El comunicado que publicó el Atlético de Madrid a través de las redes sociales bajo el lema "Parad ya la intimidación arbitral" entró en el foco de atención, y Tebas reconoció que aún no había visto el tuit, pero aprovechó la ocasión para recordar la postura de la Liga respecto al canal del Real Madrid, al decir: "No he visto el tuit. Nosotros ya hace tiempo denunciamos el comportamiento del canal del Real Madrid, y después de lo que pasó ayer hay que seguir aferrándose a la ética. Es una forma injusta y dura de presionar al árbitro".



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