Javier Tebas, presidente de la Liga española, intensificó sus críticas hacia Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos, al afirmar que no lo considera la persona adecuada para asumir la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pese a los crecientes rumores sobre su posible candidatura para suceder a Gianni Infantino en las elecciones de 2027.

Tebas, en unas declaraciones destacadas por la cadena francesa "Foot Mercato", dijo que cree que Al-Khelaifi sería "un mal presidente de la FIFA", señalando que su visión sobre la gestión del fútbol difiere radicalmente del modelo en el que él cree.

El presidente de LaLiga explicó: "Creo que Nasser estaría mejor en la presidencia del Paris Saint-Germain, pero no sería un buen presidente de la FIFA. No me gusta la manera en que concibe el fútbol, ya que no trabaja según el modelo europeo al que yo aspiro".

Y añadió: "Al-Khelaifi preside la Asociación de Clubes Europeos, que agrupa a cerca de 800 clubes, pero solo unos pocos son los que hacen oír su voz, y él forma parte de ese grupo. Defiende un modelo elitista con el que no estoy de acuerdo".

Las declaraciones de Tebas llegan pocos días después de que pidiera a Gianni Infantino que dimitiera de la presidencia de la FIFA, a raíz de su polémico proyecto de crear una empresa comercial para vender parte de los derechos del Mundial, antes de que la idea fuera finalmente abandonada.

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Y aunque el nombre de Nasser Al-Khelaifi se ha barajado con fuerza en el último periodo como uno de los principales candidatos a suceder a Infantino, en vista del apoyo del que goza dentro de la UEFA y de varias federaciones nacionales, personas cercanas a él negaron de forma categórica que exista cualquier intención de participar en la carrera electoral.

Los portavoces de Al-Khelaifi afirmaron que el presidente del Paris Saint-Germain "no tiene ninguna ambición, intención ni interés en asumir la presidencia de la FIFA", subrayando que seguirá apoyando a las instituciones del fútbol mundial y europeo "con serenidad y de manera constructiva", lejos de cualquier campaña mediática o electoral.