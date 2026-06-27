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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Tarmi: «Quieren eliminar a Irán tras este Mundial desastroso»

M. Taremi
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Restricciones asfixiantes

Mehdi Taremi, delantero de Irán, criticó a la FIFA por las restricciones impuestas a su selección en el Mundial 2026.

Sus declaraciones llegaron tras el 1-1 ante Egipto en la tercera jornada del grupo.

El equipo persa aguarda su posible pase como uno de los mejores terceros.

Tarmi declaró a «AS»: «Quieren echarnos del Mundial. Es un Mundial desastroso. ¿Quién quiere ayudarnos?… Nadie nos ayuda. Nadie».

Y añadió: «¿Quién debe resolver este problema? ¿La FIFA? Gianni Infantino visitó nuestro vestuario tras el debut contra Nueva Zelanda y prometió ayuda, pero la FIFA no ha hecho nada. Aquí luchamos contra todo».

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Irán terminó tercero en el Grupo 7 con 3 puntos, por detrás de Bélgica y Egipto, que sumaron 5 cada una.

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