Según informan las Ruhr Nachrichten, en el BVB ya se plantean ceder a Lerma el próximo invierno.

En el caso del centrocampista coinciden varios problemas que hacen poco prometedora su continuidad en el subcampeón: ahora mismo, sus opciones de tener minutos en el centro del campo del primer equipo de Niko Kovac son prácticamente nulas dada la competencia. A ello se suma que Lerma, además, está actualmente de baja por una lesión muscular.

Además, por motivos de derecho laboral, como escriben las Ruhr Nachrichten, no puede jugar con el BVB U23 en la Regionalliga.

Así, solo le queda participar en la competición sub-21 Premier League International Cup, cuyo calendario no prevé sus próximos partidos hasta mediados de diciembre. En el estreno del PLIC, Lerma jugó algo más de una hora en una victoria por 4-1 ante el FC Fulham y marcó un gol para el vigente campeón, el BVB.

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¿Qué planes tiene el BVB con Justin Lerma?

Ya en verano se estudió la posibilidad de ceder inmediatamente al talentoso adolescente, que llegó desde Independiente del Valle por cuatro millones de euros y firmó hasta 2031. Sin embargo, entonces se descartó porque primero debía adaptarse a su nuevo entorno.

Pero, dada la situación actual, una cesión a un club en el que el mediapunta pueda tener continuidad parece ahora mismo ser la opción preferida.



