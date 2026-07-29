Diversos informes de prensa han revelado la identidad de la nueva persona que asumirá el cargo de presidente del Al-Ahli saudí durante el próximo periodo, en sustitución del anterior presidente, Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi había anunciado previamente su dimisión del cargo de presidente del Al-Ahli, tras 3 años en dicho puesto, algo que la dirección de la sociedad del club aprobó de manera oficial este miércoles.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que la sociedad del club Al-Ahli se dirige a encomendar a Ahmed Al-Shinqiti, vicepresidente y presidente del comité ejecutivo en representación del Fondo de Inversión Pública, la presidencia del consejo de administración del club durante la próxima etapa.

La elección recayó concretamente en Al-Shinqiti debido a la gran confianza de la que goza dentro de la estructura del club, después de haber mostrado una alta eficiencia en la gestión de numerosos asuntos, según reveló el diario.

Al-Shinqiti dirigirá el timón del club saudí durante los próximos tres meses de forma provisional, con la intención de mantenerlo en su cargo hasta el final de la próxima temporada, en caso de que se estabilice la situación administrativa y no sea necesario realizar un cambio antes de eso.

Khaled Al-Ghamdi dejó el Al-Ahli tras 3 años en su cargo, desde 2023, durante los cuales logró numerosos éxitos, el más destacado la consecución del título de la Liga de Campeones de Asia de Élite durante dos temporadas consecutivas, además de la conquista de la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años de ausencia.

Cabe recordar que Al-Ghamdi se presentará como candidato al cargo de presidente de la Federación Saudí de Fútbol, para suceder a Yasser Al-Misehal, que dimitió de su puesto tras 7 años, ello a raíz de la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026 en la fase de grupos.