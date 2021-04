Superliga europea, el torneo de los espejos

Los ricos, esquivando valores éticos, quieren ser más ricos, sin importar que los pobres sean cada vez más pobres. Las distancias de un sistema.

Soy rico y quiero ser cada vez más rico. Eres pobre y quiero que seas cada vez más pobre. Soy rico y me quiero juntar sólo con una minoría rica, sin importar eso que existe alrededor. A nuestras reuniones de millonarios, quizá, invitemos por lástima a algún pobre porque la caridad suele mejorar el marketing.

Soy rico y me quiero inventar las reglas, olvidando conceptos democráticos (“el club es de los socios”). Sepan entender, por favor, no se trata de una maldad: sucede que soy rico, y los ricos crecemos y nos desarrollamos esquivando ciertos valores éticos.

Soy rico y con mi fortuna tengo la capacidad para endulzar oídos pobres a través de los medios de comunicación. Soy rico y me gusta evadir algunas responsabilidades. Soy rico y, sinceramente, me cuesta demasiado vivir en una comunidad con tanta clase media y baja. Soy rico y desde la infancia uno aprende que con el dinero se pueden borrar historias ajenas, culturas ajenas, méritos ajenos y oportunidades ajenas.

Para qué engañar a esta altura de los acontecimientos: soy rico y me fascina diferenciarme de los pobres, me atrae verlos siempre en un escalón más abajo, en una vida de segunda o tercera. Hace tiempo que borré la palabra “empatía” de mi diccionario porque ocupa un innecesario espacio en la cuenta bancaria. Por otra parte, soy rico y no me gusta respetar el poder de algunas instituciones porque el único poder, el que vale, es el mío, el que impongo sobre los demás.

Señoras y señores, consumidoras y consumidores, presten atención. Les habla el dueño del circo: soy rico y la gran oferta que traigo para este verano no sólo aumentará mi riqueza, sino que aumentará el patrimonio de los pobres que, desde luego, serán más pobres.