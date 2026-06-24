Suiza desbanca a Canadá del primer puesto del grupo B

Suiza ganó el Grupo B del Mundial tras vencer 2-1 a Canadá en Vancouver gracias a una gran segunda parte. En octavos, Suiza enfrentará al tercero de los Grupos E, F, G, I o J, mientras que Canadá chocará con el segundo del Grupo A, hoy Corea del Sur.

Breel Embolo falló un mano a mano con Maxime Crépeau, y poco después Cyle Larin, en posición de fuera de juego, no pudo batir a Gregor Kobel.

Poco después, Embolo falló otra vez. Suiza dominó en los primeros minutos, mientras Canadá aguardaba ordenado y buscaba el contragolpe. Hubo un conato de bronca cuando Granit Xhaka lanzó rápido una falta y golpeó a Larin, que estaba delante del balón; ambos vieron la amarilla.

Pese a dominar la posesión, Suiza no generó ocasiones claras y Canadá, con un activo Larin, se conformó con el empate. 0-0 al descanso.

Tras el descanso, Suiza salió con fuerza y a los 41 segundos marcó: Rubén Vargas definió en el segundo palo. Golpe para Canadá, que perdió el liderato.

Peor aún, en un contragolpe Suiza puso el 2-0. Embolo asistió a Johan Manzambi, quien marcó su tercer gol en el Mundial. Canada recortó tras el descanso: Promise David aprovechó una asistencia de Nathan-Dylan Saliba.