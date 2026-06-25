Sufyan Rahimi comenta su momento histórico en el Mundial

Sofiane Rahimi marcó su primer gol con Marruecos en la victoria 4-2 sobre Haití, en la última jornada del grupo.

Su tanto fue decisivo: dio la victoria y el pase a dieciseisavos, pues Marruecos acabó segunda del Grupo C, solo por detrás de Brasil por diferencia de goles.

Achraf Hakimi (39'), Ismail Saibari (45+1'), Sofiane Rahimi (78') y Jassim Yassin (89') completaron la cuenta.

Ambos ingresaron en el 70’ y sentenciaron el triunfo.

Según Opta, Marruecos es la primera selección africana con dos suplentes que marcan en un mismo partido del Mundial.

El delantero marroquí celebró su gol en Facebook: «Estoy muy contento por mi primer gol en un Mundial y por ayudar a la victoria de nuestra selección».

Agradeció a la afición: «Gracias por vuestro cariño y apoyo constante».

Y cerró con determinación: «Ahora toca pensar en lo que viene y concentrarnos en el partido de dieciseisavos... ¡Siempre Marruecos!».

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