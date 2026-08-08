Sufrimiento continuo: ¿qué hay de cierto sobre la muerte del padre de Messi?

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de la leyenda Lionel Messi, estrella del Inter Miami y de la selección de Argentina, ha generado una gran polémica en las redes sociales.

Medios argentinos, entre ellos el diario "infobae" y la cadena "Rosario3", difundieron la noticia del fallecimiento del padre de Lionel Messi a los 68 años de edad.

También la radio de Cataluña recogió la impactante noticia del fallecimiento citando a los medios argentinos, sin que hasta el momento exista un anuncio oficial o una confirmación por parte de los grandes diarios internacionales.

Los medios argentinos señalaron que Jorge Messi falleció en uno de los hospitales de la ciudad de Rosario, tras padecer una grave enfermedad durante varios meses.

Los medios argentinos habían revelado durante la disputa del Mundial la enfermedad que padecía Jorge Messi.

Cabe recordar que Jorge Messi se encargó desde temprana edad de guiar los pasos de su hijo en el mundo del fútbol, y fue también el responsable de concretar la vinculación del entonces joven jugador con el Barcelona en el año 2000, cuando Lionel tenía apenas 13 años de edad.

Tras convertirse en agente de futbolistas, Jorge Messi se dedicó por completo a cuidar la carrera de su hijo, desde que descubrió el enorme potencial que este poseía.