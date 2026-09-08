Sucede constantemente: anuncio oficial de los candidatos al Balón de Oro 2026

La revista France Football, en colaboración con la Unión Europea de Fútbol (UEFA), comenzó este martes a anunciar la lista oficial de candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, considerado el galardón más importante y prestigioso del mundo del fútbol, tras una temporada excepcional que fue testigo de una feroz competencia entre las estrellas del deporte, tanto a nivel colectivo como individual.

El anuncio de la lista final llega después de meses de seguimiento y evaluación del rendimiento de los jugadores con sus clubes y selecciones, ya que el premio se basa en lo que ofrecieron los futbolistas durante la temporada pasada, ya sea en cuanto a títulos conquistados, números individuales o influencia técnica sobre el terreno de juego.

La temporada pasada fue testigo de numerosos acontecimientos destacados, tanto a nivel de los campeonatos nacionales en las grandes ligas europeas como en la Liga de Campeones de Europa, además del Mundial 2026, lo que convirtió la carrera por el Balón de Oro de este año en una de las más emocionantes de los últimos años, en medio del brillo de un gran número de estrellas y sus notables actuaciones.

Las cuentas del premio comenzaron a anunciar sucesivamente los nombres de los candidatos al prestigioso galardón, y les iremos informando de los nombres tan pronto como se publiquen.

El inicio del anuncio llegó con el premio al mejor club en la categoría femenina, y el galardón reveló a la primera candidata, que es el Barcelona, campeón de la Liga y de la Liga de Campeones de Europa, que compite con el subcampeón de la Champions League, el Bayern Múnich, el Manchester City inglés y el Lyon francés.

Ha llegado ahora el momento de anunciar el premio al mejor equipo masculino, comenzando con el Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, que compite con el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, el Bodø/Glimt noruego, el Flamengo brasileño y el Paris Saint-Germain francés.

En cuanto a la categoría del mejor entrenador del mundo de equipos femeninos, compiten los siguientes nombres: Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Los españoles dominaron las nominaciones en la categoría del mejor entrenador del mundo de equipos masculinos, con la presencia del quinteto formado por Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), además del belga Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Mientras que se ausentaron grandes nombres como el alemán Hansi Flick, el español Pep Guardiola y los argentinos Diego Simeone y Lionel Scaloni.



El Balón de Oro se otorga anualmente al mejor jugador del mundo, en base a la votación de un panel de periodistas deportivos que representan a distintos países del mundo, y el ganador se elige según varios criterios, siendo los más destacados el rendimiento individual y colectivo, la deportividad y la constancia en el nivel a lo largo de la temporada.

Está previsto que la ceremonia de entrega de los premios del Balón de Oro se celebre el 26 de octubre de 2026 en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del galardón, durante la cual se anunciará al ganador del Balón de Oro, junto con la revelación de los ganadores del resto de premios individuales, como el premio Yashin al mejor portero y el premio Kopa al mejor jugador joven, además del premio al mejor entrenador, al mejor club y otros galardones.

El Balón de Oro despierta cada año un gran interés mundial, al ser el baremo más destacado para coronar al mejor jugador del mundo, en medio de un amplio seguimiento por parte de la afición y los medios de comunicación, especialmente con la intensa competencia entre las principales estrellas del fútbol por hacerse con el galardón más preciado a nivel individual.

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