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Cómo ver USA vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre USA y Bélgica se puede seguir en televisión y en transmisión en vivo a través de los servicios que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos recibe a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, con el partido programado en el Lumen Field de Seattle. Mauricio Pochettino busca llevar a la USMNT a los cuartos de final ante su propia afición.

La selección estadounidense llega a esta fase tras terminar primera del Grupo D, con victorias sobre Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina. Ese último resultado fue especialmente notable: los americanos aguantaron con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun y se impusieron 2-0.

La expulsión de Balogun dominó los días previos al partido. La FIFA confirmó inicialmente la sanción, pero el domingo dio marcha atrás y suspendió el castigo, dejando al delantero libre para jugar. El campo belga reaccionó con dureza: Rudi Garcia calificó la decisión de sorprendente, y la federación belga anunció que exploraría todas las vías posibles para impugnarla.

Bélgica, por su parte, no es rival sencillo. Los Diablos Rojos ganaron el Grupo G y superaron a Senegal 3-2 en los dieciseisavos. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere aportan calidad atacante real, mientras que Thibaut Courtois ofrece una última línea de defensa formidable.

Ambos equipos se enfrentaron en un amistoso en marzo, con Bélgica ganando 5-2. La USMNT querrá dejar ese resultado atrás. Con el Lumen Field lleno y Balogun de vuelta en el once inicial, Pochettino y los suyos creen que esta vez la historia puede ser diferente.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en televisión, cómo seguir la transmisión en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene a todos sus jugadores disponibles para este partido. El once proyectado sitúa a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Alex Freeman, Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream y Sergiño Dest. Weston McKennie y Tyler Adams actuarán en el centro del campo junto a Malik Tillman, con Christian Pulisic y Folarin Balogun liderando el ataque. La confirmación de la disponibilidad de Balogun, tras la decisión de la FIFA de suspender su sanción de un partido, es la principal novedad del equipo local.

Rudi Garcia tampoco tiene bajas ni sancionados en el bando belga. El técnico francés alineará a Thibaut Courtois en portería, con Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate y Maxim De Cuyper en defensa. Leandro Trossard, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne y Hans Vanaken formarán el centro del campo, con Jeremy Doku y Charles De Ketelaere en posiciones ofensivas. A pesar de la polémica generada por la vuelta de Balogun, Garcia cuenta con toda la plantilla a su disposición.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

La USMNT llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos del Mundial, conseguido con diez jugadores sobre el campo. Antes, los americanos también vencieron a Australia por 2-0 y golearon a Paraguay 4-1 en la fase de grupos. Una derrota 3-2 ante Turquía en el grupo y otra 2-1 ante Alemania en un amistoso previo al torneo completan la serie.

Bélgica presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el triunfo 3-2 sobre Senegal en los dieciseisavos. Los belgas también aplastaron a Nueva Zelanda 5-1 y golearon a Túnez 5-0 en un amistoso, lo que refleja un potencial ofensivo considerable. Los empates ante Irán (0-0) y Egipto (1-1) en la fase de grupos muestran que Garcia también sabe gestionar los partidos con mayor cautela cuando la situación lo requiere. En total, Bélgica ha marcado diez goles en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data del 28 de marzo de 2026, cuando Bélgica derrotó a Estados Unidos 5-2 en un amistoso. Antes de ese encuentro, las dos naciones se vieron las caras en el Mundial de 2014, con Bélgica imponiéndose 2-1 en la prórroga. En los cuatro enfrentamientos registrados, Bélgica no ha perdido ninguno, con un balance de tres victorias y un empate a favor de los Diablos Rojos.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Estados Unidos terminó la fase de grupos como líder del Grupo D, mientras que Bélgica hizo lo propio al frente del Grupo G.