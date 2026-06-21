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Cómo ver Uruguay vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium en un duelo del Grupo H del Mundial 2026 que tiene implicaciones directas para ambas selecciones. La Celeste necesita sumar de a tres tras el empate ante Arabia Saudí, mientras que los Tubarões Azuis llegan con la moral por las nubes después de su histórica actuación ante España.

Marcelo Bielsa no ha conseguido arrancar con victoria en este torneo. El empate 1-1 ante Arabia Saudí dejó a Uruguay con sensaciones agridulces, y el técnico argentino sabe que no puede permitirse otro tropiezo si quiere que La Celeste pelee por el liderato del grupo. Federico Valverde y compañía tendrán que encontrar un mayor nivel de intensidad.

Cabo Verde, en cambio, llega con el viento a favor. El empate sin goles ante España fue mucho más que un resultado: fue una declaración de intenciones. El portero Vozinha, de 40 años, fue el héroe de aquella noche en Atlanta, y su actuación impecable ante los campeones europeos colocó a los Tubarões Azuis en el mapa del fútbol mundial.

Bubista ha construido un equipo disciplinado y compacto, con un bloque defensivo difícil de superar y transiciones verticales que pueden hacer daño a cualquier rival. La selección caboverdiana no llega a Miami a especular: llega a competir.

Uruguay, con la tradición y la garra charrúa como bandera, parte como favorita. Pero Cabo Verde ya demostró que no es un rival que se doblegue fácilmente, y este partido promete ser uno de los más disputados de la fase de grupos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Uruguay llega a este partido bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, aunque de momento no se han confirmado bajas por lesión ni sanciones en el equipo celeste, y no se ha publicado una alineación probable oficial. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Cabo Verde, dirigido por Bubista, tampoco presenta novedades confirmadas en cuanto a lesionados o sancionados. Al igual que en el caso uruguayo, no hay once inicial previsto disponible por el momento. Cualquier novedad se añadirá antes del comienzo del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay acumula tres empates, una derrota y ninguna victoria en sus últimos cinco compromisos. La Celeste arrancó el Mundial con un 1-1 ante Arabia Saudí el 15 de junio, y antes del torneo igualó sin goles ante México y ante Argelia. La derrota más llamativa de este período fue la goleada por 5-1 encajada ante Estados Unidos en noviembre de 2025. En total, Uruguay ha marcado tres goles y encajado siete en estos cinco partidos, una estadística que refleja las dificultades ofensivas y defensivas del equipo de Bielsa.

Cabo Verde llega con mejor dinámica reciente. Los Tubarões Azuis suman dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Tras caer 4-2 ante Chile en marzo, encadenaron dos triunfos consecutivos por 3-0 ante Serbia y Bermuda en la recta final de preparación. Su debut mundialista fue el empate sin goles ante España el 15 de junio, un resultado que causó sensación. Cabo Verde ha marcado siete goles y encajado cinco en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Uruguay y Cabo Verde. Este partido del 21 de junio de 2026 en Miami representa, según la información disponible, el primer cruce oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H del Mundial, Uruguay ocupa la primera posición, mientras que Cabo Verde se sitúa en el cuarto puesto tras la primera jornada.