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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Turquía vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Turquía y Paraguay se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para este encuentro del Grupo D del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un duelo del Grupo D del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambos equipos llegan al partido después de caer en la primera jornada. Turquía cedió 2-0 ante Australia en Vancouver, un resultado que resultó especialmente doloroso dado que el equipo de Vincenzo Montella dominó el partido con un 72% de posesión y 30 remates sin lograr marcar. La falta de puntería en el área rival fue su condena.

Paraguay vivió una noche aún más difícil. La Albirroja cayó 4-1 ante Estados Unidos en Los Ángeles en un partido que se torció desde el minuto siete, cuando Damián Bobadilla anotó en propia puerta. Folarin Balogun firmó un doblete para los anfitriones, y Gio Reyna cerró la goleada en el descuento.

Con Australia y Estados Unidos empatados en lo alto del grupo con tres puntos cada uno, este choque entre turcos y paraguayos se convierte en una final anticipada. El perdedor quedará al borde de la eliminación matemática antes de la última jornada.

Montella tiene ante sí el reto de desbloquear a un equipo que genera ocasiones pero no las convierte. Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu son las piezas creativas del engranaje turco, y la vuelta al once de Kenan Yıldız podría aportar la verticalidad que faltó frente a los Socceroos.

Gustavo Alfaro, por su parte, necesita que su equipo recupere la disciplina defensiva que se desmoronó ante la velocidad de transición estadounidense. Julio Enciso y Miguel Almirón deben ser los catalizadores del contraataque paraguayo si La Albirroja quiere sorprender a un rival técnicamente superior.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido, sin lesionados ni sancionados registrados en el equipo turco. El técnico italiano tiene previsto alinear un once con Ugurcan Cakir bajo palos, una defensa formada por Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral y Abdülkerim Bardakci, y una línea de mediocampo con Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu y Orkun Kokcu. En ataque, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz y Kerem Akturkoglu completarían el once proyectado.

Gustavo Alfaro tampoco registra bajas por lesión ni suspensión en el bando paraguayo. La Albirroja apunta a salir con Orlando Gill en portería, una línea defensiva compuesta por Gustavo Gómez, Omar Alderete, Juan Cáceres y Alexandro Maidana, y un centro del campo con Damián Bobadilla, Diego Gómez y Andrés Cubas. Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria formarían el tridente ofensivo. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, aunque la derrota más reciente es la que más pesa. El 14 de junio cayeron 2-0 ante Australia en el debut mundialista, un resultado que no refleja su dominio territorial. Antes de ese tropiezo, los turcos habían encadenado cuatro triunfos consecutivos: un 2-1 ante Venezuela en amistoso, un contundente 4-0 frente a Macedonia del Norte, y sendas victorias en la clasificación europea ante Kosovo (0-1) y Rumanía (1-0). En esos cinco partidos, Turquía anotó ocho goles y encajó tres.

Paraguay presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su arranque mundialista fue el peor posible con el 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio. Antes de ese resultado, La Albirroja goleó 4-0 a Nicaragua en un amistoso de preparación. Los paraguayos también perdieron 2-1 ante Marruecos, vencieron 0-1 a Grecia y se impusieron 1-2 a México en noviembre de 2025. En total, marcaron nueve goles y recibieron ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Turquía y Paraguay disponibles en el registro actual. Este partido podría ser uno de los primeros cruces entre ambas selecciones en un torneo oficial, y el historial se actualizará con la información oficial en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial 2026, Turquía ocupa la tercera posición y Paraguay cierra el grupo en cuarta plaza, ambos con cero puntos tras la primera jornada.