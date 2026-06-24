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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Switzerland vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Canadá se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes los detalles de emisión disponibles.

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Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles en BC Place, Vancouver, en el partido que definirá el liderato del Grupo B del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a la última jornada de la fase de grupos con todo por decidir.

Canadá, como nación anfitriona, necesita al menos un empate para terminar primero en el grupo y asegurarse el derecho a jugar los octavos y dieciseisavos de final en casa. Una derrota podría complicar su camino y enfrentarles a Corea del Sur en Los Ángeles en la siguiente ronda.

Los suizos, por su parte, llegan con la confianza de una victoria contundente. Tras un arranque discreto con el empate ante Catar, Murat Yakin vio a su equipo imponerse 4-1 a Bosnia y Herzegovina, con el joven Johan Manzambi como gran protagonista al anotar un doblete desde el banquillo.

Canadá viene de su mayor victoria en un Mundial, un demoledor 6-0 ante Catar que quedó marcado por la grave lesión de Ismaël Koné. El centrocampista sufrió una fractura de tibia y peroné y no podrá disputar el resto del torneo, aunque permanece con el grupo. Jonathan David firmó un hat-trick histórico en ese partido y Nathan Saliba respondió ante la adversidad con un gol de falta en su debut mundialista.

Jesse Marsch tendrá que reorganizar el centro del campo sin Koné, su referencia en esa zona del terreno de juego. La pregunta de quién ocupará ese espacio es la principal incógnita para el técnico estadounidense antes de este partido decisivo.

Granit Xhaka, capitán y motor del juego suizo, afronta su cuarto Mundial con la experiencia de haber guiado al Sunderland a la Premier League esta temporada. Junto a él, Breel Embolo y Dan Ndoye serán las referencias ofensivas de La Nati.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión o por internet, el horario de inicio y las últimas novedades sobre ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin no podrá contar con Miro Muheim por lesión. El resto del grupo parece disponible, y el once probable apunta a Gregor Kobel bajo palos; Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Michel Aebischer, Remo Freuler y Granit Xhaka en el centro del campo; y Dan Ndoye, Breel Embolo y Ruben Vargas como línea ofensiva.

Canadá llega con las bajas confirmadas de Ismaël Koné, que no jugará más en este torneo tras la fractura sufrida ante Catar, y de Alfie Jones. Jesse Marsch tiene previsto alinear a Maxime Crepeau en portería; Alistair Johnston, Moise Bombito, Niko Sigur y Richie Laryea en defensa; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio y Nathan Saliba en el mediocampo; y Jonathan David y Cyle Larin en ataque. Se añadirán novedades si se producen cambios antes del pitido inicial.

Forma

Suiza acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, donde anotaron en cuatro ocasiones. Antes de eso, empataron 1-1 con Catar en su debut mundialista y firmaron un empate sin goles con Noruega en marzo. En total, han marcado diez goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

Canadá presenta un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimas cinco citas. La más reciente fue la goleada 6-0 ante Catar el 18 de junio, la mayor victoria de su historia en un Mundial. Previamente, empataron 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el partido inaugural del grupo y firmaron otro 1-1 ante Irlanda en un amistoso. Los canadienses han anotado diez goles y encajado dos en este tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos CAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 1 - 3 Canadá 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es muy reducido en los datos disponibles. Solo existe un precedente registrado: un amistoso disputado el 15 de mayo de 2002 en el que Canadá venció 3-1 en territorio suizo. El partido de Vancouver será únicamente el segundo encuentro oficial entre las dos naciones.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la primera posición y Suiza la segunda antes de esta última jornada.