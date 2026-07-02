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Cómo ver Switzerland vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Argelia se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Argelia se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, con un lugar en los octavos de final como premio para el ganador.

Los suizos llegaron a esta ronda como líderes del Grupo B, con siete puntos y una actuación sólida que incluyó victorias ante Bosnia-Herzegovina y Canadá. Bajo las órdenes de Murat Yakin, La Nati no ha perdido en sus últimos nueve partidos y llega a Vancouver con la confianza de quien sabe que puede ir lejos en este torneo.

Argelia, por su parte, avanzó como tercera clasificada del Grupo J tras uno de los partidos más dramáticos del torneo: el empate 3-3 ante Austria en la última jornada. Vladimir Petkovic ha construido un equipo que solo ha perdido un partido en sus últimos siete, y ese tropiezo llegó ante la Argentina de Messi.

El capitán Granit Xhaka, que milita en el Sunderland y está vinculado con un posible movimiento al Chelsea, sigue siendo el cerebro del centro del campo suizo a sus 33 años. En el bando argelino, Riyad Mahrez, de 35 años, llega en un momento de forma inmejorable tras marcar un doblete ante Austria, con Houssem Aouar ejerciendo un papel más profundo en la mediapunta.

El ganador de este duelo se medirá a Ghana o Colombia en los octavos de final, lo que convierte este partido en una oportunidad real de alcanzar los cuartos de final sin cruzarse con ninguno de los diez mejores del ranking FIFA.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción de cara a este partido. El once probable apunta a Gregor Kobel bajo palos; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en el doble pivote; Ruben Vargas, Johan Manzambi y Dan Ndoye en el mediocampo ofensivo; y Breel Embolo como referencia en punta.

Argelia, bajo la batuta de Vladimir Petkovic, tampoco presenta bajas confirmadas. El once proyectado sitúa a Oussama Benbot en portería; Aissa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Nabil Bentaleb y Houssem Aouar en el centro del campo; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza y Fares Chaibi como mediapuntas; y Amine Gouiri como delantero centro. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Canadá el 24 de junio, y antes de eso golearon 4-1 a Bosnia-Herzegovina el 18 de junio. Los dos puntos cedidos llegaron en empates a uno ante Catar y Australia. En total, los suizos marcaron 13 goles y encajaron cinco en ese tramo, con una solidez defensiva notable: solo superaron el gol encajado en uno de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones.

Argelia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el espectacular 3-3 ante Austria el 28 de junio, en el que Mahrez marcó dos veces. Antes de eso, los argelinos derrotaron a Jordania 2-1 el 23 de junio y cayeron 3-0 ante Argentina el 17 de junio. En los amistosos previos al torneo, ganaron 4-0 a Bolivia y 1-0 a Holanda. Argelia marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Suiza y Argelia. Los registros históricos recogen únicamente dos duelos previos, ambos en partidos amistosos: una victoria suiza 2-1 en noviembre de 1983 y otro triunfo de La Nati por 2-0 en mayo de 1986. El partido de este 2 de julio en Vancouver representa el tercer encuentro entre ambas selecciones y el primero en una fase de eliminación directa.

Clasificación

Suiza concluyó la fase de grupos como líder del Grupo B. Argelia avanzó a la ronda de dieciseisavos como tercera clasificada del Grupo J.