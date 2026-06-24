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Cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

La transmisión en vivo de Sudáfrica vs Corea del Sur está disponible a través de DAZN. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en un partido decisivo del Grupo A del Mundial 2026, con el pase a la ronda de 32 en juego para ambas selecciones. El duelo se disputará en el Estadio Monterrey, en una noche que podría definir el destino de Bafana Bafana en la competencia.

Los sudafricanos llegan a este partido con la espalda contra la pared. Tras una derrota por 2-0 ante México en la jornada inaugural y un empate 1-1 ante Chequia rescatado por un polémico penal de Teboho Mokoena en el descuento, el margen de error de Hugo Broos es nulo. Ganar o quedar eliminados: así de simple es la ecuación para Bafana Bafana.

La baja de Mokoena por acumulación de tarjetas es un golpe duro para Sudáfrica. El mediocampista de Mamelodi Sundowns es el motor del equipo, y su ausencia obliga a Broos a reorganizar el mediocampo. Oswin Appollis, que brilló ante los checos, deberá volver a asumir un rol protagónico.

Corea del Sur llega en mejor posición, pero tampoco puede permitirse la complacencia. La derrota 1-0 ante México en Guadalajara dejó a los Guerreros Taeguk en el segundo lugar del grupo, sabiendo que un empate les garantiza la clasificación, pero que una derrota los dejaría pendientes de otros resultados.

El equipo de Hong Myung-bo cuenta con talento real. Son Heung-min lidera el ataque desde su experiencia en la MLS con LAFC, Kim Min-jae del Bayern de Múnich es la referencia defensiva, y Lee Kang-in del PSG aporta la chispa creativa desde el mediocampo. Es una selección construida en torno a futbolistas con rodaje europeo que saben manejar la presión de los partidos decisivos.

Con tanto en juego para ambos equipos, el partido en Monterrey promete tensión desde el primer minuto. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos presenta un once probable con Ronwen Williams bajo palos; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Maphosa Modiba en defensa; Sphephelo Sithole, Jayden Adams y Thalente Mbatha en el mediocampo; y Thapelo Maseko, Iqraam Rayners y Oswin Appollis en ataque. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para Sudáfrica, aunque la información se actualizará antes del partido.

Myung-Bo Hong alinearía a Seung-Gyu Kim en portería; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee y Moon-Hwan Kim en la zaga; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee y Young-Woo Seol en el mediocampo; y Kang-In Lee y Heung-Min Son en punta. Los Guerreros Taeguk tampoco registran bajas por lesión ni suspensión de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Sudáfrica acumula un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Chequia el 18 de junio, mientras que antes cayeron 2-0 ante México en su debut mundialista el 11 de junio. Su única victoria en esta racha llegó ante Jamaica el 6 de junio, un 1-0 en partido amistoso. En total, Bafana Bafana marcó dos goles y encajó tres en estos cinco encuentros.

Corea del Sur presenta mejor registro con tres victorias, una derrota y otro tropiezo en los últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante México el 19 de junio. Antes de eso, superaron 2-1 a Chequia el 12 de junio y golearon 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo. Sus dos derrotas en este período llegaron en amistosos de marzo ante Austria. Los Guerreros Taeguk anotaron ocho goles y recibieron seis en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Sudáfrica y Corea del Sur disponibles en el registro actual. Esta sección se actualizará con información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

En el Grupo A del Mundial, Corea del Sur marcha segunda en la clasificación, mientras que Sudáfrica ocupa la cuarta posición antes de la última jornada.