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Cómo ver South Korea vs Chequia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Corea del Sur y Chequia se puede ver en España a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Corea del Sur y Chequia abren su participación en el Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara de Zapopan, México, en un duelo del Grupo A que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Para los coreanos, se trata de una oportunidad de validar su dominio continental bajo las órdenes de Hong Myung-bo, el técnico que regresó al banquillo nacional entre controversias pero que ha conseguido mantener al grupo unido y compacto en tierras mexicanas. Son Heung-min llega a su cuarto Mundial como capitán y referente indiscutible del equipo.

Chequia, por su parte, vuelve a la Copa del Mundo por primera vez en 20 años tras una clasificación épica. Los checos necesitaron superar dos tandas de penaltis consecutivas —primero ante Irlanda y luego ante Dinamarca— para sellar su billete a Norteamérica. El veterano Miroslav Koubek, el entrenador de más edad del torneo con 74 años, dirige un bloque con identidad defensiva clara y un Patrik Schick como referente ofensivo.

El duelo entre Kim Min-jae y Schick promete ser uno de los enfrentamientos individuales más atractivos de la jornada. El central del Bayern Múnich tendrá que emplearse a fondo para frenar al delantero del Bayer Leverkusen, especialista en el juego aéreo y en el remate a balón parado.

Con México y Sudáfrica esperando en las siguientes jornadas, perder en el debut podría complicar seriamente las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos. Los tres puntos tienen un valor enorme desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en televisión y en directo online, junto con el horario de inicio y los datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Corea del Sur llega al partido bajo la dirección de Hong Myung-bo, que ha podido preparar el encuentro con prácticamente toda la plantilla disponible. El técnico no ha confirmado su once inicial, aunque no se han reportado bajas por lesión ni sanción en el grupo coreano.

En el bando checo, Miroslav Koubek tampoco registra ausencias confirmadas de cara al debut mundialista. El seleccionador no ha desvelado el once probable, pero se actualizará la información sobre el estado del equipo conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Corea del Sur llega al torneo con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los coreanos arrancaron junio con una victoria por 1-0 ante El Salvador y antes habían goleado 5-0 a Trinidad y Tobago. Sin embargo, en marzo encadenaron dos tropiezos seguidos: una derrota 0-1 ante Austria y una abultada caída por 0-4 frente a Costa de Marfil. En total, los asiáticos han marcado ocho goles y encajado cinco en este tramo de preparación.

Chequia presenta números más sólidos: cinco victorias en cinco partidos. Los checos vienen de ganar 3-1 a Guatemala y 2-1 a Kosovo en sus últimos dos compromisos. En la fase de clasificación, firmaron resultados de 2-2 ante Dinamarca e Irlanda —ambos con triunfo en penaltis— y aplastaron 6-0 a Gibraltar. El conjunto de Koubek ha marcado 15 goles y encajado cuatro en este periodo, con una racha de regularidad notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

KOR Últimos partidos CZE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chequia 1 - 2 República de Corea

Chequia 5 - 0 República de Corea 2 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial entre ambas selecciones es muy reducido. El encuentro más reciente data del 5 de junio de 2016, cuando Chequia recibió a Corea del Sur en un amistoso y cayó 1-2. El único otro precedente registrado es un amistoso de agosto de 2001, también en casa checa, con una victoria local por 5-0. Chequia gana en goles totales en el historial, pero Corea del Sur se lleva el único duelo reciente.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, Chequia figura como líder antes del inicio de la fase de grupos, mientras que Corea del Sur ocupa la cuarta posición.