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Cómo ver Senegal vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Senegal vs Irak en directo se detallan a continuación. Puedes seguir el partido en vivo a través de DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Senegal e Irak se miden este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026. Para ambas selecciones, el partido es de vida o muerte: los dos llegan sin puntos tras perder sus dos primeros encuentros.

Los Leones de Teranga estuvieron cerca de sumar ante Noruega en la Jornada 2, pero dos goles de Erling Haaland en la segunda mitad sellaron una derrota por 3-2. Ismaila Sarr marcó dos tantos en ese partido y llega a Toronto como la principal amenaza ofensiva de Pape Thiaw.

Irak tiene una situación aún más comprometida. Los de Graham Arnold cayeron 3-0 ante Francia en Filadelfia, resultado que siguió a la goleada 4-1 encajada ante Noruega en la primera jornada. Los Leones de Mesopotamia han encajado siete goles sin anotar ninguno en sus dos apariciones mundialistas.

Francia ya tiene seis puntos y el primer puesto asegurado. Noruega es segunda. Ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a la Ronda de 32, lo que significa que una victoria aquí podría bastar para uno de estos equipos. La diferencia de goles, sin embargo, también contará.

Para Senegal, ganar significa tres puntos y el tercer puesto en el grupo. Un empate los mantiene vivos, aunque su diferencia de goles negativa hace que la clasificación como mejor tercero sea incierta. Irak necesita ganar: un empate los elimina.

El BMO Field, estadio del Toronto FC, acogerá a más de 45.000 espectadores tras las obras de ampliación realizadas para el torneo. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, canal de TV, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pape Thiaw presenta un once probable para Senegal con Mory Diaw bajo palos y una defensa formada por Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf y Kalidou Koulibaly. Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara conforman el centro del campo, mientras que Ismaila Sarr, Sadio Mane y Nicolas Jackson encabezan el ataque. Los Leones de Teranga no registran bajas ni sancionados de cara a este partido.

Graham Arnold dispone de Ahmed Basil Fadhil en la portería iraquí, con una defensa de Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen y Merchas Doski. Zidane Iqbal, Ali Jasim y Marko Lawk Farji ocupan el mediocampo, con Amir Al-Ammari y Ayman Hussein como apoyo al delantero Ali Al Hamadi. Irak tampoco reporta lesionados ni suspendidos antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Senegal llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-2 ante Noruega en la fase de grupos del Mundial el 23 de junio, partido en el que Ismaila Sarr anotó dos veces. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Francia el 16 de junio. Su única victoria en este tramo llegó ante Gambia, 3-1, en un amistoso de marzo, y empataron 0-0 con Arabia Saudí. Los Leones de Teranga han marcado ocho goles y encajado nueve en esos cinco partidos.

Irak también suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue la derrota 3-0 ante Francia el 22 de junio, precedida por la goleada 4-1 ante Noruega el 16 de junio. El conjunto de Arnold empató 1-1 con España en un amistoso de junio y venció a Andorra 1-0 en mayo. Han marcado cuatro goles y encajado diez en este período, con una estadística defensiva que resulta alarmante de cara a un partido que deben ganar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Senegal e Irak. El partido del viernes en el BMO Field de Toronto será el primer encuentro documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal ocupa la tercera posición e Irak la cuarta tras dos jornadas disputadas.