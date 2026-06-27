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Cómo ver RD Congo vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre RD Congo y Uzbekistán se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles para este partido del Grupo K.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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RD Congo y Uzbekistán se enfrentan en la tercera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, con el partido programado para el Atlanta Stadium el 27 de junio. Para ambas selecciones, el resultado de este encuentro determinará si continúan en el torneo o regresan a casa.

Los Leopardos llegan tras una derrota por 1-0 ante Colombia en la segunda jornada, un resultado que los deja con un solo punto en el grupo. Sébastien Desabre necesita que su equipo mejore la eficacia ofensiva: en el partido contra los colombianos, la solidez defensiva estuvo presente durante 75 minutos, pero la falta de gol en el área contraria resultó fatal.

Uzbekistán atraviesa una situación aún más comprometida. Los Lobos Blancos de Fabio Cannavaro encajaron una goleada de 5-0 ante Portugal en la segunda jornada, un resultado que los dejó sin puntos y con una diferencia de goles de -7. El propio Cannavaro reconoció la magnitud del golpe y la necesidad de una recuperación psicológica inmediata.

La derrota ante Portugal fue especialmente dolorosa: Cristiano Ronaldo marcó dos goles y el portero uzbeko Abduvohid Nematov protagonizó un desafortunado gol en propia puerta en el minuto 60. Cannavaro, lejos de esconder el dolor, elogió al delantero portugués y pidió que siga jugando unos años más.

Para RD Congo, un triunfo los llevaría a cuatro puntos y mantendría viva su opción de pasar a la siguiente ronda, ya sea como segundos del grupo o como uno de los mejores terceros. Para Uzbekistán, ganar es la única salida matemática: un empate los elimina y una derrota cierra definitivamente su participación en el Mundial.

En juego está la permanencia en la Copa del Mundo. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Sébastien Desabre no ha confirmado un once inicial para RD Congo y no hay lesionados ni sancionados registrados en el equipo de los Leopardos. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Fabio Cannavaro tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Uzbekistán, y el equipo no registra bajas por lesión ni suspensión. El técnico italiano tendrá que encontrar la manera de activar a su ataque después de un inicio de torneo muy difícil.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

RD Congo llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Colombia en la fase de grupos del Mundial el 24 de junio, tras haber empatado 1-1 con Portugal el 17 de junio, un punto valioso frente a uno de los favoritos del torneo. Antes del Mundial, los Leopardos perdieron 2-1 ante Chile en un amistoso, aunque un empate sin goles ante Dinamarca y una victoria 1-0 sobre Jamaica en la clasificación mostraron su solidez defensiva. En esos cinco partidos, RD Congo ha marcado tres goles y ha encajado tres.

Uzbekistán, por su parte, ha perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue el 5-0 ante Portugal el 23 de junio, precedida por una caída 3-1 frente a Colombia el 18 de junio. Los Lobos Blancos también perdieron ante Países Bajos (2-1) y Canadá (2-0) en amistosos previos al torneo. Su único resultado positivo en este tramo fue un empate sin goles ante Venezuela en marzo. En conjunto, Uzbekistán ha marcado un gol y ha encajado once en sus últimas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

RD Congo y Uzbekistán no tienen encuentros previos registrados entre sí. El partido del 27 de junio en Atlanta será el primer enfrentamiento documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, RD Congo ocupa la tercera posición y Uzbekistán es cuarto y último.