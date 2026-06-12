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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Qatar vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de televisión y streaming en directo disponibles para ver el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Qatar y Suiza abren su camino en el Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California. El partido marca el debut de ambas selecciones en la fase de grupos de un torneo que se disputa por primera vez en tres países anfitriones.

Para Qatar, dirigida por Julen Lopetegui, la cita llega con el peso de unas expectativas complicadas. Los Marrones acumulan tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco compromisos, incluyendo una caída ante Irlanda y una goleada de Túnez por 3-0 en la Copa Árabe de la FIFA. Lopetegui, con una trayectoria que incluye el Real Madrid, el Sevilla y la selección española, asume el reto de sacar rendimiento a un equipo que lleva semanas sin ganar.

El máximo referente ofensivo del combinado catarí es Akram Afif, el hábil mediapunta del Al-Sadd cuya creatividad será determinante para generar ocasiones. A su lado, el goleador histórico de la selección, Almoez Ali, será el encargado de transformarlas.

Suiza llega con mejor estado de forma pero con sus propias incertidumbres. La Nati de Murat Yakin viene de empatar 1-1 con Australia en su último amistoso y sumó una victoria convincente ante Jordania por 4-1 hace dos semanas. El capitán Granit Xhaka, artífice de la salvación del Sunderland en la Premier League esta temporada, es el eje del equipo.

El delantero Breel Embolo, que vivió semanas de incertidumbre por problemas con su visado para entrar a Estados Unidos, finalmente recibió la aprobación para unirse al grupo y está disponible para el partido. Su presencia aporta imprevisibilidad al ataque suizo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido del Mundial en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando de Qatar, el técnico Julen Lopetegui no ha facilitado un once inicial confirmado ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. La información sobre el equipo se actualizará cuando esté disponible antes del pitido inicial.

Por parte de Suiza, Murat Yakin tampoco ha desvelado su alineación probable ni ha comunicado ausencias por lesión o suspensión. Cabe recordar que Breel Embolo, tras resolver sus problemas con el visado estadounidense, está disponible para el seleccionador. Se añadirán novedades conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Qatar llega al partido con un registro de 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 2 goles marcados y 5 encajados. La derrota más abultada fue la caída por 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe de la FIFA en diciembre, mientras que el resultado más reciente fue un empate sin goles frente a El Salvador el 6 de junio.

Suiza presenta un balance de 1 victoria, 3 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más destacado fue la goleada por 4-1 ante Jordania el 31 de mayo. La Nati empató 1-1 con Australia en su último ensayo antes del torneo y cayó por 3-4 ante Alemania en marzo, aunque también registró empates a cero ante Noruega y un 1-1 ante Kosovo en la clasificación para el Mundial.

Historial de Enfrentamientos Directos

QAT Último partidos SUI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones en los últimos años data del 14 de noviembre de 2018, cuando Qatar venció a Suiza por 0-1 en un amistoso disputado como local suizo. Ese resultado supone la única victoria de Qatar en el único enfrentamiento del que se dispone constancia entre ambos combinados.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Qatar ocupa la tercera posición y Suiza la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.