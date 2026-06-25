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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Paraguay vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Paraguay y Australia se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Australia se enfrentan en el partido decisivo del Grupo D del Mundial 2026, este 26 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Con la clasificación directa en juego para ambas selecciones, el duelo llega cargado de tensión y con los dos equipos igualados a tres puntos.

Los Socceroos llegan como segundos del grupo tras sumar tres puntos, pero con el sabor amargo de la derrota por 2-0 ante Estados Unidos en la jornada anterior. Tony Popovic necesita una reacción de su equipo para sellar el billete a la siguiente ronda sin depender de otros resultados.

Paraguay, por su parte, completó una remontada notable en el torneo. Tras caer 4-1 ante Estados Unidos en su debut, La Albirroja se rehízo con una victoria de mérito frente a Turquía, gracias al gol de Matías Galarza a los 65 segundos de partido. Gustavo Alfaro consiguió que su equipo aguantara con diez hombres durante toda la segunda mitad.

El precio de ese triunfo fue alto. Miguel Almirón vio la tarjeta roja directa antes del descanso ante Turquía y no podrá participar en este encuentro. La ausencia del ex centrocampista del Newcastle, el jugador más influyente de Paraguay en ataque, obliga a Alfaro a replantear su propuesta ofensiva en el momento más comprometido del torneo.

Las cuentas del grupo son claras: una victoria paraguaya les catapulta al segundo puesto con seis puntos. Un empate deja a Australia en posición cómoda con cuatro puntos y diferencia de goles favorable. Una derrota australiana les condenaría a depender de los resultados de otros grupos para avanzar como uno de los mejores terceros.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

La principal baja confirmada de Paraguay es Miguel Almirón, que cumple un partido de sanción tras su expulsión ante Turquía. El once probable de Gustavo Alfaro apunta a Orlando Gill bajo palos; Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa junto a Juan Cáceres; Andrés Cubas y Matías Galarza como doble pivote; Diego Gómez, Julio Enciso y Mauricio en el mediocampo ofensivo; e Isidro Pitta como delantero centro.

Tony Popovic no registra bajas por lesión ni sanción en el equipo australiano. El once proyectado sitúa a Patrick Beach en portería, con Harry Souttar, Cameron Burgess y Alessandro Circati como línea de tres centrales, Jordan Bos y Jason Geria como carrileros, Connor Metcalfe y Aiden O'Neill en el centro del campo, y Nestory Irankunda junto a Paul Okon-Engstler y Mohamed Toure en ataque. Cabe señalar que Bos, Souttar y Circati acumulan tarjeta amarilla y estarán al límite de la sanción.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Miguel Almirón Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Paraguay acumula dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante Turquía el 20 de junio, con el gol de Galarza en el arranque del encuentro. Antes de eso, sufrieron la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su debut mundialista el 13 de junio. En amistosos previos al torneo, golearon 4-0 a Nicaragua y cayeron 2-1 ante Marruecos.

Australia presenta dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos, con nueve goles marcados y solo tres encajados, lo que refleja una solidez defensiva mayor que la de su rival. Su última salida fue la derrota por 2-0 ante Estados Unidos el 19 de junio en Seattle. Antes, habían arrancado el Mundial con una victoria por 2-0 sobre Turquía el 14 de junio en Vancouver. En preparación, empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han medido en dos ocasiones dentro del registro disponible, ambas en partidos amistosos. El encuentro más reciente tuvo lugar el 9 de octubre de 2010, con victoria australiana por 1-0. El único precedente anterior, el 7 de octubre de 2006, terminó con empate a uno. Australia no ha perdido ninguno de los dos duelos, aunque ninguno de estos antecedentes tiene peso real en el contexto de un decisivo partido de fase de grupos de un Mundial.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Paraguay ocupa la tercera posición y Australia la segunda antes de disputarse este encuentro.