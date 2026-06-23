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Cómo ver Panamá vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y streaming en línea disponibles para ver Panamá vs Croacia en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el Toronto Stadium en un partido del Grupo L del Mundial 2026 que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Ambos llegan a este encuentro con una derrota en la primera jornada. La Marea Roja cayó 1-0 ante Ghana en el mismo estadio, un resultado que obliga a Thomas Christiansen a exigir una respuesta inmediata de sus jugadores si quieren mantener vivas sus opciones de pasar a la siguiente ronda.

La situación de Croacia no es menos complicada. Los Vatreni, que llegaron al descanso ganando ante Inglaterra en Arlington, se desmoronaron en la segunda parte y acabaron perdiendo 4-2. Zlatko Dalic necesita que su equipo recupere la solidez que los ha caracterizado en torneos anteriores.

Para Panamá, este partido representa la oportunidad de conseguir su primera victoria en un Mundial. La solidez que mostraron durante una campaña clasificatoria en la que no perdieron ni un solo partido demuestra que este equipo tiene recursos, y Christiansen buscará que su equipo lo demuestre en Toronto.

Croacia, por su parte, cuenta con la calidad individual para reaccionar. Luka Modric y Mateo Kovacic forman uno de los centros del campo más experimentados del torneo, y Dalic ha demostrado en el pasado que sabe hacer los ajustes necesarios en los momentos difíciles.

Con ambos equipos al borde de la eliminación, este partido en Toronto tiene todas las características de un duelo sin margen de error. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Christiansen dispone de un once inicial proyectado con Orlando Mosquera bajo palos, una línea defensiva formada por José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman y Christian Martínez, un centro del campo con Carlos Harvey, Amir Murillo, Andrés Andrade y Yoel Bárcenas, y una delantera con José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. Panamá no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Zlatko Dalic apunta a alinear a Dominik Livaković en portería, con Josip Sutalo, Josip Stanisic, Joško Gvardiol y Luka Vušković en defensa. Mateo Kovačić, Luka Modrić y Petar Sučić formarían el centro del campo, mientras que Andrej Kramarić, Ivan Perišić y Petar Musa completarían el ataque. Croacia tampoco tiene lesionados ni sancionados confirmados en este momento. Se actualizará la información si se producen cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Panamá llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Ghana en el Mundial el pasado 17 de junio. Antes de ese partido, igualaron 1-1 con Bosnia-Herzegovina y ganaron 4-2 a República Dominicana en amistosos. Una goleada 6-2 ante Brasil contrasta con una victoria 1-2 en Sudáfrica. En total, La Marea Roja ha marcado nueve goles y encajado diez en estos cinco encuentros.

Croacia acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue la caída 4-2 ante Inglaterra en el Mundial el 17 de junio. Los Vatreni también perdieron 0-2 ante Bélgica y 1-3 ante Brasil en amistosos previos al torneo. Sus victorias llegaron frente a Eslovenia (2-1) y Colombia (2-1). El equipo de Dalic anotó ocho goles y recibió diez, sin registrar ningún partido sin encajar en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos directos previos entre Panamá y Croacia en el historial disponible. El partido de este martes en Toronto será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Panamá ocupa la tercera posición y Croacia la cuarta tras la primera jornada de la fase de grupos.