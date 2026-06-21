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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Cómo ver Nueva Zelanda vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto podrá seguirse en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en BC Place, Vancouver, en un duelo del Grupo G que puede definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Ambos equipos llegan a la segunda jornada con un punto cada uno. Los All Whites rescataron un empate 2-2 ante Irán, mientras que los Faraones igualaron 1-1 frente a Bélgica en Seattle gracias a un tanto de Emam Ashour y una actuación defensiva de enorme disciplina.

Chris Wood vuelve a liderar el ataque neozelandés. El capitán y máximo goleador histórico de los All Whites fue determinante en el arranque del torneo con una asistencia clave, y Darren Bazeley no tiene motivos para alterar un once que demostró carácter ante los iraníes.

En el otro lado, Mohamed Salah es el eje de todo lo que construye Egipto. El capitán del equipo de Hossam Hassan entró en el partido ante Bélgica con una asistencia brillante y su presencia en la banda derecha seguirá siendo la amenaza principal que deberá gestionar la defensa neozelandesa.

Con el grupo completamente igualado y el margen de error reducido al mínimo, ninguno de los dos equipos puede permitirse perder puntos. Una victoria garantiza una posición privilegiada de cara a la última jornada; un tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones de clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley tiene a su disposición un plantel sin bajas confirmadas. El once proyectado para los All Whites es: Max Crocombe; Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall, Tim Payne; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Joe Bell; Elijah Just, Marko Stamenic; Chris Wood. No hay lesionados ni suspendidos registrados de cara a este partido.

En el bando egipcio, Hossam Hassan tampoco registra ausencias por lesión o sanción. El once probable de los Faraones es: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Ahmed Abou El Fotouh; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya; Mohamed Salah; Omar Marmoush. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nueva Zelanda presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Irán en su debut mundialista el 16 de junio, con Elijah Just como protagonista al marcar los dos goles del equipo. La única victoria en ese período llegó en marzo ante Chile por 4-1. Los All Whites también cayeron ante Inglaterra 1-0, Haití 4-0 y Finlandia 2-0. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Egipto llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue el 1-1 ante Bélgica el 15 de junio en el debut del Grupo G. Antes de eso, los Faraones vencieron a Rusia 1-0 en mayo y golearon a Arabia Saudí 4-0 en marzo. Las derrotas llegaron ante Brasil 2-1 y en el empate sin goles ante España. Egipto ha anotado seis goles y concedido tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones tuvo lugar el 22 de marzo de 2024 en un amistoso, con victoria de Egipto por 1-0 ante Nueva Zelanda. No existen datos de enfrentamientos anteriores entre los dos países más allá de ese único partido.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la primera posición y Egipto se sitúa en el cuarto puesto.